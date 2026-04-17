Yüksekova'da Eğitimde Şiddete Protesto

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırılar protesto edildi. KESK ve Eğitim-Sen'in düzenlediği eylemde konuşan Eğitim-Sen Hakkari Şube Başkanı Mehmet Canan, okullarda yaşanan şiddetin, eğitimden kültüre, ekonomiden sosyal politikalara kadar sürdürülen yanlış politikaların doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.

KESK bileşenleri ile Eğitim-Sen öncülüğünde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitimde şiddete karşı basın açıklaması yapılarak insan zinciri eylemi düzenlendi. Eyleme DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri katılırken, grup yürüyüş boyunca "Eğitimciye şiddete dur de" ve "Yusuf Tekin istifa" sloganları attı. Yapılan açıklamada eğitimdeki şiddetin yapısal sorunlardan kaynaklandığı belirtilerek, Milli Eğitim Bakanı'nın istifası talep edildi. Eylem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki oturma eylemiyle sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Hakkari Şube Başkanı Mehmet Canan, yaşananların yalnızca bir güvenlik zafiyeti ya da münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun gerçeği gizlediğini vurguladı. Ülkede kadınların, çocukların, öğretmenlerin ve emekçilerin yaşam hakkının ciddi biçimde tehdit altında olduğu kaydeden Canan, asıl sorunun şiddeti sıradanlaştıran, cezasızlığı yaygınlaştıran, eşitsizliği derinleştiren ve gençleri geleceksizliğe mahküm eden düzen olduğunu söyledi.