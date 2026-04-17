Yüksekova'da Eğitimde Şiddete Protesto
Yüksekova'da Eğitimde Şiddete Protesto

17.04.2026 18:23
Hakkari Yüksekova'da okullardaki şiddet eylemleri protesto edildi, Milli Eğitim Bakanı istifaya çağrıldı.

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde okullarda yaşanan silahlı saldırılar protesto edildi. KESK ve Eğitim-Sen'in düzenlediği eylemde konuşan Eğitim-Sen Hakkari Şube Başkanı Mehmet Canan, okullarda yaşanan şiddetin, eğitimden kültüre, ekonomiden sosyal politikalara kadar sürdürülen yanlış politikaların doğrudan sonucu olduğunu vurguladı.

KESK bileşenleri ile Eğitim-Sen öncülüğünde, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eğitimde şiddete karşı basın açıklaması yapılarak insan zinciri eylemi düzenlendi. Eyleme DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri katılırken, grup yürüyüş boyunca "Eğitimciye şiddete dur de" ve "Yusuf Tekin istifa" sloganları attı. Yapılan açıklamada eğitimdeki şiddetin yapısal sorunlardan kaynaklandığı belirtilerek, Milli Eğitim Bakanı'nın istifası talep edildi. Eylem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki oturma eylemiyle sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Hakkari Şube Başkanı Mehmet Canan, yaşananların yalnızca bir güvenlik zafiyeti ya da münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini, bunun gerçeği gizlediğini vurguladı. Ülkede kadınların, çocukların, öğretmenlerin ve emekçilerin yaşam hakkının ciddi biçimde tehdit altında olduğu kaydeden Canan, asıl sorunun şiddeti sıradanlaştıran, cezasızlığı yaygınlaştıran, eşitsizliği derinleştiren ve gençleri geleceksizliğe mahküm eden düzen olduğunu söyledi.






Mehmet Canan, Siverek'teki saldırının ardından Kahramanmaraş'ta yaşanan olay sırasında İl Milli Eğitim müdürlükleri tarafından iş bırakma eylemine katılan öğretmenlerin isim listelerinin toplandığını ileri sürdü. Canan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri korumaya yönelik adımlar atmak yerine bu tür uygulamalara yöneldiğini ifade edilerek, eyleme katılan öğretmenlere daha sonra yazı gönderilmesinin baskı niteliği taşıdığını savundu.

Canan, "Şiddetin olduğu yerde eğitim olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde adalet olmaz. Korkunun olduğu yerde gelecek kurulamaz. Göreve geldiği ilk günden bu yana eğitimin gerçek sorunlarına sırtını dönen, eğitimi piyasaya ve tarikatlara açan Milli Eğitim Bakanının bunca can kaybına rağmen görevde kalması kabul edilemezi derhal istifa etmelidir" dedi.






Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Yüksekova, Güvenlik, Hakkari, Yerel, Son Dakika

