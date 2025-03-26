Yüksekova'da Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
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Yüksekova'da Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Yüksekova\'da Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi

Yüksekova'da Kadir Gecesi, Merkez İhsaniye Camii'nde dualarla kutlandı; cami dolup taştı.

26.03.2025 23:39
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kadir Gecesi, Merkez İhsaniye Camii'nde dualarla idrak edildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni idrak etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Yüksekova'nın bütün camilerinde ihya edilirken, Merkez İhsaniye Camii dolup taştı. Yüksekova Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Merkez İhsaniye Camisi'nin imamları tarafından kıldırılan teravih namazı sonrası başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Ellerin semaya açıldığı gecede, toplu dualarda edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da Kadir Gecesi Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

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