Yüksekova'da Kurban Pazarı Duraklama Döneminde

(HAKKARİ) Haber: Viyan ORHAN

- Kurban Bayramı'na saatler kala, Yüksekova'nın Yeşildere Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında durgunluk devam ediyor. İlçe merkezi ve çevre köylerden gelerek yerini alan besiciler bekledikleri satışı yapamıyor.

Kurban Bayramı öncesi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurulan hayvan pazarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Artan yem, saman ve bakım maliyetlerinden yakınan besiciler, vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satışların geçen yıla göre durma noktasına geldiğini belirtti.

Uzun süren kış mevsiminin hayvancılığı olumsuz etkilediğini vurgulayan besiciler, bölgede kışın yaklaşık 6-7 ay sürdüğünü, bu süreçte hayvanların yeterince beslenemediğini söyledi. Saman ve yem fiyatlarındaki ciddi artışın kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını dile getiren üreticiler, vatandaşların fiyatları yüksek bulduğunu ancak kendilerinin de çoğu zaman zararına satış yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Hayvan pazarını ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "İnsanlar pazara geliyor ancak alım konusunda çok ciddi bir durgunluk var. Bu durum vatandaşın alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Çiftçilerimiz ise yüksek girdi maliyetleri altında ayakta kalmaya çalışıyor" dedi.

Üretici Vedat Durna ise kazananın üretici değil, kasap olduğunu savundu. Durna, "Bir koçun fiyatı 20 bin lira ama samanın tonu da 20 bin lira. Üretici bir hayvandan bin lira bile kazanamıyor. Türkiye'nin her yerinde hayvanlar canlı kilo üzerinden satılıyor, burada ise kantar bile yok. Çiftçinin olması gereken hiçbir hakkı yok" diye konuştu.

Üretici Rıdvan Buldan da satışların çok düşük olduğunu belirterek, "Dünden beri buradayım, sadece üç kurbanlık satabildim. Satıcı çok ama alıcı yok. İnsanların bütçesi yetmiyor. Hem çiftçi hem vatandaş olarak perişanız" ifadelerini kullandı.

Bir diğer üretici Cumhur Tekin ise artan maliyetlerin fiyatlara yansıdığını belirterek, "Çoban pahalı, ilaç pahalı, saman pahalı. Mecburen fiyat yükseliyor. Geçen yıl hastalık vardı ama yine satış yapabiliyorduk. Bu yıl kimse gelip hayvan almıyor" dedi.