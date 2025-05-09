Yüksekova\'da Park Sorunu Artıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçendeki Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerindeki kaldırımlara gelişi güzel park edilen araçlar vatandaşların tepkisine neden oldu.

Yüksekova'nın gelişmesiyle gün geçtikçe ilçede araçların park sorunu da büyüyor. Özellikle ilçenin can damarı olan Cengiz Topel ve İpekyolu caddelerinde yapılan araç parkları da yaşanan sorunu gözler önüne seriyor. İlçenin uluslararası kara yolu olan İpekyolu Caddesi'nin kaldırımlarına gelişi güzel park edilen araçlar vatandaşların tepkilerine neden oldu. Yetkililerin park sorununa çözüm getirmesini isteyen vatandaşlar, "Elbette park yapılır ama kaldırımlara kadar da değil. Artık düzenli bir park sistemi olsun. Gerçekten İpekyolu Caddesi'ni kullananlar bu konuda sıkıntı yaşıyor" dediler. - HAKKARİ