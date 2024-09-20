Yüksekova\'da Uçak Pistten Çıktı

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Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'nda VF 4316 sefer sayılı uçağın pistten çıkması üzerine AJet tarafından yapılan açıklamada aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplandığı ifade edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan VF 4316 sefer sayılı uçak Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıktı. AJet Basın Müşavirliğinden pisten çıkan uçakla ilgili yapılan açıklamada, " Esenboğa Havalimanı'ndan saat 11.20'de kalkan VF4316 uçuş kodlu uçağımızın Hakkari Yüksekova Havaalanı'na saat 13.15'te inişi sırasında aşırı yağış nedeniyle ön tekerleği çamura saplanmıştır. Yolcularımızın sağlık durumu iyi. Misafirlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL