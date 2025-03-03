Yüksekova\'da Van Çöreği İle Sahur Keyfi

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Van kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetti meşhur Van çöreği, Ramazan ayında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahur sofralarında yerini alırken, vatandaşlar çörek almak için gece vakti fırının yolunu tutuyorlar.

Van kültürüne ait olan ve Van kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan Van çöreği, artık Yüksekova'da da yapılıyor. Damak tadına hitap eden ve ilçede genellikle otlu peynirle tüketilen çörek, tok tutuğu için sahur sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Yıllardır meşhur çöreği Van'dan sipariş eden vatandaşlar, bundan sonra çörekleri ilçede Eski Marangozlar Sokağı'nda bulunan Işıklar Unlu Mamuller Fırını'ndan temin ediyor.

"Yüksekova'nın sahur sofralarını biz süslüyoruz"

İlçede 36 yıldır babadan oğula geleneği sürdürerek fırıncılık yaptığını söyleyen işletme sahibi Mirza Işık, "Talep üzerine fırınımızda Van çöreği yapmaya başladık. Günde 2 bin çıkartmamıza rağmen çok çabuk tükeniyor. Van çöreğimiz tok tuttuğu için vatandaşlar sahur için tercih ediyor. Sipariş üzerine şehir dışına da gönderiyoruz. 2 yıldır çıkardığımız Van çöreğiyle ilçenin sofralarını süslüyoruz" dedi.

"Van çöreğinin lezzetini tutturmak kolay değildir"

Van çöreğinin tarifini veren Işık, "Meşhur çöreği; tereyağı, süt, şeker, maya, tuz ve unun belli miktarda karıştırılmasıyla 350 derecelik taş fırınlarda elde ediyoruz. Yapımı basit gibi görünse de lezzetini tutturmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

"Sahurun vazgeçilmezi"

Van çöreğinin lezzetinin bir başka olduğunu belirten Ferhat Baltacı, "11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan ayı çok güzel bir aydır. Biz de gece gece çıkıp geliyoruz Van çöreğini almaya. Malum Mirza ustanın yaptığı Van çöreği sahurun kesinlikle vazgeçilmezi diyebiliriz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ