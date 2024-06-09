Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu sona erdi - Son Dakika
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Yerel

Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu sona erdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu tamamlandı. Öğrenciler sınavın bazı sorularında zorlandıklarını belirtirken, bazıları ise kolay geçtiğini söyledi. Sınavın sonunda ise umutlu bir şekilde sonuçları beklemeye başladılar.

09.06.2024 14:28
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Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu sona erdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyecanla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri maratonu, bütün Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da sonra erdi. İlçenin tüm okullarında saat 10.15'te başlayan YKS sınavının maratonu, öğlen saat 13.15'te tamamlandı.

Öğrencilerin bazıları sınavın kolay geçtiğini belirtirken, bazıları ise zorlandıklarını söylediler. Sınava giren Damla Onay, "İki gün buyunca TYT ve AYT sınavlarına girdik. Şu an karmaşık duygular içindeyiz. Sınavlar iyi geçti, diğer tarafta zorlayıcı sorular da vardı. Burada mücadele ettik, bir kadın olarak inşallah nasibimizi alırız. Sınavın herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu sona erdi - Son Dakika

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