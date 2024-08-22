Yüksekova Dağlıca köyü yolunda istinat duvarı çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Yüksekova Dağlıca köyü yolunda istinat duvarı çalışması devam ediyor

Yüksekova Dağlıca köyü yolunda istinat duvarı çalışması devam ediyor

Yüksekova ilçesinin Irak sınırında bulunan Dağlıca köyü yolunda istinat duvarı çalışması devam ediyor. Yol, kaldırım ve istinat duvarı gibi çalışmaların yapıldığı bölgede ekipler, araçların daha rahat ve güvenli şekilde seyahat etmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

22.08.2024 10:17
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırında bulunan Dağlıca köyü yolunda istinat duvarı çalışması devam ediyor.

Yüksekova 117. Şube Şefliğinin öncülüğünde yol, kaldırım ve istinat duvarı gibi çalışmalar devam ediyor. İlçeye 55 kilometre uzaklıkta yer alan Dağlıca köyü yolunda araçların daha rahat ve güvenli şekilde seyredebilmesi için ekipler tarafından istinat duvarı çalışmasına devam ediliyor.

Bölgede çalışmalarının devam ettiğini belirten yüklenici firma yetkilisi, "Şu an Dağlıca köy merkezi içinde bulunan 600 metrelik duvarı yapıyoruz. Diğer kalan 15 kilometrelik toprak çalışması da yapıldı. Geri kalan çalışmalarda da çalışmalarımız devam ediyor. Duvarlarımız 6 metreye kadar yükseliyor. İnşallah kısa sürede bu çalışmayı bitireceğiz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yüksekova Dağlıca köyü yolunda istinat duvarı çalışması devam ediyor - Son Dakika

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