Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Yüksekova\'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende çelenklerin bırakılması ve saygı duruşu yapıldı. Kaymakam, başsavcı, belediye başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, polis ve askerler törene katıldı.

05.05.2024 13:53  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Yüksekova Esenyurt TOKİ evlerinde yer alan Hükümet Konağı önünde yapılan Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamaları, öğlen saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve saygı duruşuyla başladı.

5 Mayıs İlkokulu Türkçe Öğretmeni Burak Fatih Önlü ise günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Düzenlenen törene; Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Nuri Turan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akif Arslan, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, kurum amirleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler, polis ve askerler katıldı.

Program, Kaymakam Çimşit'in törene katılanların kurtuluş yıl dönümünü kutlamasıyla son buldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Başsavcı, Hakkari, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:42 Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor Mustafa Sarıgül: 2028 Cumhurbaşkanı adayımız Özgür Özel olur, dikkat edin geliyor
14:11 Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Zirvenin ana gündemi öğretmen atamaları olacak
12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:31 Serum modası yoğun bakımlık ediyor Evde ve kuaförde yaptırıyorlar Serum modası yoğun bakımlık ediyor! Evde ve kuaförde yaptırıyorlar
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
13:30 Küçükçekmece’de 5 yaşındaki Edanur’un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 14:59:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement