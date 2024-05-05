Yüksekova\'nın düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Yüksekova Esenyurt TOKİ evlerinde yer alan Hükümet Konağı önünde yapılan Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlamaları, öğlen saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması ve saygı duruşuyla başladı.

5 Mayıs İlkokulu Türkçe Öğretmeni Burak Fatih Önlü ise günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Düzenlenen törene; Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Nuri Turan, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Yüksekova Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Yüksekova Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mehmet Akif Arslan, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü İlhan Yılmaz, kurum amirleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler, polis ve askerler katıldı.

Program, Kaymakam Çimşit'in törene katılanların kurtuluş yıl dönümünü kutlamasıyla son buldu. - HAKKARİ