- Yüksekova'nın tüm yolları asfalta kavuştu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi devlet yatırımlarıyla şahlanırken, tüm ana yollar ve sokaklar ise asfalta kavuştu.

Yüksekova ilçesinde başlatılan BSK yol asfaltlama çalışmalarıyla kentin çehresi değişti. Yüksekova Kaymakamlığı ve Yüksekova Belediyesinin çalışmaları sonucu bitümlü sıcak karışım yol asfaltlama çalışmaları çerçevesinde asfalt serimi tamamlanma aşamasına getirildi. İlçenin Güngör, Cumhuriyet, Kuruköy, Yeni ve Esentepe mahallerinde biten yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, yetkililerden bilgi aldı.

Yüksekova'nın hiçbir yolunun asfaltsız kalmayacağını ifade eden Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, "Sıcak asfalt yol çalışmalarımızı yerinde inceledik. Yüksekova'mızda her konuda hizmetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yatırımlarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız inşallah. Mevsim şartları el verdiği sürece kalan yolları da bitirmek için projelendirip çalışacağız. Yapılan tüm hizmetler Yüksekova halkımıza hayırlı olsun. Tek gayemiz vatandaşın hayır duasını almaktır" dedi.