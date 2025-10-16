Resmen kabul edildi! Yunanistan'da çalışma saatleri arttırıldı - Son Dakika
Resmen kabul edildi! Yunanistan'da çalışma saatleri arttırıldı

16.10.2025 21:08
Yunanistan Parlamentosu, özel sektörde çalışma saatlerini günlük 13 saate kadar çıkartan yasa tasarısını kabul etti. Değişiklik, ülkede büyük protestolara neden oldu.

Yunanistan Parlamentosu, çalışma saatlerinin günlük 13 saate kadar yükseltilmesine izin veren yasa tasarısını şiddetli muhalefet ve protestolara rağmen kabul etti.

Yunanistan Parlamentosu, özel sektörün halihazırda günlük 8 saat olan çalışma saatlerini 13 saate kadar artırabilmesine imkan sağlayan yasa tasarısını kabul etti. Yunan hükümeti, değişikliğin işgücü piyasasını daha esnek ve verimli hale getireceğini savunuyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ ARTTIRILDI

Fabrika işçilerinden kasiyer ve otel çalışanlarına birçok özel sektör çalışanının daha uzun vardiyalarda çalışmasına neden olacak değişiklik, Yunanistan'ı günlük 13 saate varan çalışma saatlerini uygulayan ilk AB üyesi ülke haline getirecek.

MECLİSTEN GEÇTİ

Tercihe dayalı bir sistem olacak ve sadece özel sektörü etkileyecek olan değişiklik, ayda en fazla üç gün, senelik ise en fazla 37 iş günü uygulanabilecek. Parlamentonun onayladığı yasa, ayrıca çalışanları fazla mesai yapmayı reddetmeleri halinde işten atılmalarına karşı koruyacak.

Ayrıca işverenlere kısa vadeli işe alımlarda daha fazla esneklik tanıyacak ve çalışanların işverenleri ile anlaşmalı olarak yıl boyunca haftada dört gün çalışabilmelerine imkan sağlayacak yasa, 300 sandalyeli parlamentoda çoğunluğun oyuyla kabul edildi.

AB DÜZENLEMELERİNE UYGUN ŞEKİLDE HAFTADA 48 SAAT SINIRI AŞILMAYACAK

Yeni uygulama çerçevesinde çalışma süresi, AB düzenlemelerine uygun şekilde haftada 48 saat sınırını aşamayacak. Haftalık 40 saat çalışma uygulaması standart olmaya devam ederken, fazla mesai yüzde 40 daha fazla ücretlendirilecek. Yeni uygulamanın Yunanistan'ın azalan ve yaşlanan nüfusu nedeniyle yaşanan kalifiye çalışan eksikliğinin çözümüne katkı sağlaması bekleniyor.

YASA İKİ KEZ GREVE NEDEN OLMUŞTU

Sendikalar, söz konusu yasanın kayıt dışı çalışmanın yaygın ve ortalama ücretlerin düşük olduğu ülkede işçilerin pazarlık gücünü ellerinden aldığını savunuyor. Özel sektörün çalışma saatlerini uzatmasına imkan sağlayan değişiklik, bu ay ülke genelinde protestolar ve iki büyük greve neden olmuştu.

Yunanistan, yaklaşık 40 saat haftalık ortalama çalışma süresi ile Avrupa'da çalışma sürelerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Haftalık çalışma süreleri Almanya'da ortalama 34, Hollanda'da ise 32 saat seviyesinde bulunuyor. Yunanistan, ekonomik büyüme sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl da belirli sektörler için haftada altı gün çalışma uygulaması getirmişti.

Yunanistan, yıllar süren kemer sıkma politikalarıyla birlikte 2009-2018 yılları arasındaki borç krizinden toparlanırken, son yıllarda görülen düzelme maaşları kriz öncesi seviyeye taşımaya yetmedi. Eurostat verilerine göre, Yunan halkının alım gücü, Avrupa Birliği'nin en düşükleri arasında yer alıyor.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

