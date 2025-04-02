Yunus Emre Cami Açılıyor - Son Dakika
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Yunus Emre Cami Açılıyor

Yunus Emre Cami Açılıyor

Melikgazi Belediyesi, hayırsever iş birliği ile Gesi Mahallesi'nde inşa edilen Yunus Emre Cami'nin açılışına hazırlanıyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yatırım projeleri hakkında bilgi vererek, caminin kısa zamanda ibadete açılacağını duyurdu.

02.04.2025 11:40  Güncelleme: 11:42
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İlçede birçok yatırıma imza atan Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever iş birliği ile Gesi Mahallesi'nde hayata geçirdiği Yunus Emre Cami açılış için gün sayıyor.

Caminin kısa zamanda tüm işlerinin tamamlanarak ibadete açılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'de hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu okul, sosyal donatılar, yeşil alan çalışmaları ve sağlık merkezleriyle birlikte yatırımlarımız hızla devam ediyor. Birçok alanda yeni yatırımlar yapıyoruz. İlçemize geçtiğimiz 5 yıl içinde 18 cami, 9 Kur'an kursu kazandırmıştık. İlçemize değer katacak eserleri ilçemize kazandırırken, Gesi Mahalle'mizin de bir ihtiyacını karşılıyoruz. Yunus Emre Cami'mizin inşaatı hızla tamamlandı. Hemen yanı başında şadırvanı ve imam evi ile butik çok güzel bir cami oldu. Peyzajı ve çevre düzeni bitti, tefrişatı yapıldı. İnşallah yakında açılışını yapacağız. Camimiz, ibadet alanının güzelliği ve estetik tasarımıyla şimdiden büyük beğeni topluyor. Hayırseverlerimiz Poyraz ailesine teşekkür ediyorum. Gesi'mize ve Melikgazi'mize bu yeni camimiz hayırlı olsun. Rabbim herkese de böyle güzel hayırlar yapmayı nasip etsin" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunus Emre Cami Açılıyor - Son Dakika

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