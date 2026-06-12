Yunus Timleri Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunus Timleri Çocuklarla Buluştu

Yunus Timleri Çocuklarla Buluştu
12.06.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Yunus Timleri, anaokulu öğrencilerine polisliğin tanıtımını yaparak güvenlik bilinci aşıladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus Timleri, "Yunuslar Okullarda" etkinliği kapsamında Hediye Güral Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette polis ekipleri, minik öğrencilere polislik mesleğini tanıtarak görevleri hakkında bilgiler verdi. Çocuklar, polislerle yakından tanışma fırsatı bulurken etkinlik boyunca eğlenceli ve keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin güvenlik bilincinin artırılması, emniyet teşkilatının görevlerinin tanıtılması ve polis-vatandaş ilişkilerinin küçük yaşlardan itibaren güçlendirilmesi amaçlandı.

Yunus Timlerine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, polis ekipleriyle hatıra fotoğrafları çektirirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların güvenlik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Kütahya, Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yunus Timleri Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Koç Deniz Koç:
    çok hoşuma gitti bu. çocukların gülüşleri. polisler de çok ilgili görünüyo. umut verici. güzel başlangıç bu işin. 0 0 Yanıtla
  • Kerim Alkan Kerim Alkan:
    güzel bir etkinlik olmuş ama keşke hayvanlarla da biraz zaman geçirseler çocuklar 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Özer Taşdemir Mehmet Özer Taşdemir:
    yine güzel sözler yine güzel etkinlikler ama sonuç hiç değişmiyo ya! çocuklar bugün polis tanısın diye mi güvenli olacak sokaklar hepsi kağıt üzerinde kalıyo! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Nişan dönüşü 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bu maçlar kaçmaz İşte Dünya Kupası’nda nefes kesecek 10 karşılaşma Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
Kılıçdaroğlu geri adım atmadı PM istifaların gölgesinde toplandı Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! PM istifaların gölgesinde toplandı
Pakistan ordusuna ait helikopter düştü 22 asker hayatını kaybetti Pakistan ordusuna ait helikopter düştü! 22 asker hayatını kaybetti
Maltepe’deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

09:46
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
11 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 44 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
09:42
Görüntü Türkiye’den Belediye işçisi “Define buldum“ diye sevindi ama...
Görüntü Türkiye'den! Belediye işçisi "Define buldum" diye sevindi ama...
09:24
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
Dünya Kupası yayınında ilginç anlar! Canlı yayındaki muhabiri bir anda öptü
09:04
Beyaz et sektörüne dev operasyon 13 şirkete denetim kayyumu atandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı
08:52
Erdoğan’dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
Erdoğan'dan kurmaylarına CHP talimatı: Bu işin hiçbir yerinde olmadık, bundan sonra da olmayacağız
08:12
Silivri Belediyesi’ne “yolsuzluk“ operasyonu Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Silivri Belediyesi'ne "yolsuzluk" operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 10:13:46. #7.12#
SON DAKİKA: Yunus Timleri Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.