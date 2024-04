Yunusemre Belediye Başkanı Personelle Bayramlaştı

Yerel

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediye Şantiyesi'nde personelle bayramlaşarak, "Hepiniz başımızın tacısınız. Bizim tek bir kriterimiz var, işimizi yapmak"dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyesi Şantiyesi'nde personeli ziyaret ederek bayramlaştı. Başkan Balaban'a ziyarette eşi Serap Balaban, Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu, Yunusemre Belediyesi daire müdürleri, Hak İş Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası Manisa 1. Nolu Şube Başkanı Okan Polat eşlik etti. İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Balaban, burada yaptığı konuşmada, işçilerin haklarını gözettiklerini söyledi. Belediye Başkanı Balaban, "Hangi partiye oy verirseniz verin hepiniz başımızın tacısınız. Bizim tek bir kriterimiz var, işimizi yapmak. ve göreceksiniz, işinizi yapan herkes, her konuda rahat olsun. Biz hiçbir arkadaşımıza baskı yapmayacağız. Biz her zaman insanların inançlarına düşüncelerine sonuna kadar saygılıyız. Geçmiş belediye başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizler emeğinizle geçinen onurlu insanlarsınız. Ben de hayatım boyunca emeğimle geçindim. Hep mücadele ettim ve sizlerin mücadelesini de çok takdir ediyorum. Bu konuda hep birlikte omuz omuza bu belediyeyi daha iyi yerlere getireceğiz. Bizim derdimiz Yunusemre'deki sorunları ortak akılla çözmek. İşçi sınıfı olmazsa üretim olmaz. İşçi sınıfı olmazsa hayat durur. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. Hepinizin başımızın üzerinde yeri var. Bizim tek derdimiz omuz omuza bu Yunusemre'yi en iyi yere getirmektir. Alın teriyle kazanılan her para helaldir" dedi.

Başkan Balaban konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Biz de bugüne kadar kendi belediyelerimizde her zaman anlaşma yapılan promosyonlar işçiye kalmıştır. Promosyonlar konusunda sözümüzün arkasındayız. Promosyonlar sizin hesabınıza yatar. Promosyonlar sizin hakkınızdır. 1 Mayıs işçi sınıfının bayramıdır. Yıllardır biz 1 Mayısların mücadelesini verdik. Biz de 1 Mayıs'ta sizlere güzel bir sürpriz yapacağız" - MANİSA