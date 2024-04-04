Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'dan birlik beraberlik mesajı

Yerel

Yunusemre'nin yeni Başkanı Balaban: "Partizanlık yapmaya gelmedik, herkesi kucaklamaya geldik"

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban:

"Benim resmimi hiçbir yere asmayın. Asla böyle bir talebim yok"

Yunusemre ilçesinde belediye başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi

MANİSA - Yerel seçimlerde CHP'den Yunusemre Belediye Başkanı seçilen Semih Balaban, devir teslim töreni sonrası yaptığı açıklamada birlik beraberlik mesajı vererek, "Belediyede çalışan arkadaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Biz buraya partizanlık yapmaya gelmedik, herkesi kucaklamaya geldik" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimde Yunusemre'de kazanan Belediye Başkanı Semih Balaban, mazbatasını Manisa Adliyesi'nde düzenlenen törenle aldı. Törene eşi Serap Balaban ile birlikte katılan Başkan Balaban'a CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Yunusemre Belediye Başkanlığını kazanan Semih Balaban'a mazbatasını Yunusemre İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Uğur Ekinci verdi. Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Balaban, kendisine destek olan başta vatandaşlar olmak üzere tüm partililere teşekkür etti. Mazbata töreninin ardından Başkan Balaban görevini Yunusemre Belediyesi'nde düzenlenen törenle Dr. Mehmet Çerçi'den teslim aldı. Törende kısa bir konuşma yapan Dr. Mehmet Çerçi, belediye başkanlığı görevinde Balaban'a başarılar dileyerek, "Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Bizim için Yunusemre'de güzel bir yarış oldu. Siyasi hayatımda hep ahlaklı bir siyaset anlayışı yürüttüm. Bu çerçevede geçtiğimiz yerel seçimleri Semih Balaban ile birlikte centilmence yürüttük. Milletimizin kararı ile Sayın Semih Balaban bu yarışı kazandı. Milletin takdiri bizim için önemlidir. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Çerçi, konuşmasında daha sonra yaptıkları çalışmalar ve önümüzdeki süreçte devam eden projeler hakkında Yunusemre Belediye Başkanı Balaban'a bilgi verirken; Yunusemre Belediyesinin kurulduğu ilk günlerde darphaneye yaptırdığı belediye mührünü teslim etti. Başkan Balaban ise 10 yıllık hizmetlerinden dolayı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

Devir teslim töreni sonrası belediye meydanında bekleyen vatandaşlara seslenen Semih Balaban, birlik beraberlik mesajları verdi. Balaban, "Bizler aday olduktan sonra rozetimizi çıkarttık. Bizler seçimi Yunusemre ittifakı olarak kazandık. Hangi partiden olursa olsun, bize oy versin, vermesin bütün yurttaşlarımızın belediye başkanı olacağız. Kapımız bütün yurttaşlara sonuna kadar açık olacak. Belediyede çalışan arkadaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Biz buraya partizanlık yapmaya gelmedik, herkesi kucaklamaya geldik. İşini yapan, görevini yapan, görevine sadık kalan, benim için değil, toplum için millet için halk için çalışan bütün belediye personeli bizim başımızın tacıdır. Özellikle söylüyorum, benim resmimi hiçbir yere asmayın. Asla böyle bir talebim yok. Resim asacaksanız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini asın arkadaşlar. Hiçbir belediye çalışanına siyasi mobbing yapmayacağız. Bugün saat 18.00'de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel büyükşehirde halkla buluşuyor. Hiçbir belediye çalışanımızı belediye başkanı olarak 'Haydi bakalım, oraya gidiyorsunuz. Haydi bakalım orada olacaksınız' demeyeceğiz. İsteyen gider, isteyen gitmez. Zorla hiçbir şey olmaz. Önemli olan halkın kalbinde olmaktır. Her şeyi affederim ama halkı kıranı, halka tepeden bakanı, ukalalık yapanı, kibirli insanları asla affetmem. Bu mazbata bana verilmedi. Bu mazbata size verildi. Bu mazbata Yunusemre halkına verildi. Ben Yunusemre halkının emrinde olmaktan onur duyuyorum" dedi.