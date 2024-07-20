Yunusemre Belediyesi Kıbrıs gazilerini unutmadı

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Yunusemre Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümünde Şehzadeler ile Yunusemre ilçelerinde ikamet eden Kıbrıs gazilerini unutmadı.

Yunusemre Belediyesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü sebebiyle Kıbrıs gazilerini ağırladı. Yunus Park'ta düzenlenen kahvaltıya Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, belediye meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri ile Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde ikamet eden 150'ye yakın Kıbrıs gazisi katıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban etkinlikte yaptığı konuşmada, gazilerin ve şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini ifade ederek şunları söyledi: "Kıbrıs gazilerimizin ve diğer gazilerimiz ile şehitlerimizin hakkına asla ödeyemeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ben de ortaokul öğrencisiydim. O karartma gecelerini ama o zor olan onurlu anları hatırlıyorum. Bu nedenle Kıbrıs gazilerimizin ve şehitlerimizin sayesinde Kıbrıs'ı gerçekten Türkiye'ye yakışır güvenli bir ülke hali gelmiştir. Sayın Bülent Ecevit'i de Sayın Necmettin Erbakan'ı da saygıyla anıyorum. Ne yaparsak yapalım Kıbrıs gazilerimiz ile şehitlerimizin hakları asla ödenmez. Şunu unutmayalım ki gazilerimiz ve şehitlerimizin aileleri toplumumuzun en onurlu insanlarıdır. Yunusemre Belediyesi olarak her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanındayız"

Kahvaltıya katılan Kıbrıs gazileri, Başkan Balaban'a kendilerini unutmadığı için teşekkürlerini ifade etti. Kahvaltının ardından gaziler aileleriyle birlikte Yunus Park'taki Osmanlı Müzesi'ni ziyaret etti. - MANİSA