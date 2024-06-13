Yunusemre Belediyesi Mahalle Meclisleri Kuruyor - Son Dakika
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Yerel

Yunusemre Belediyesi Mahalle Meclisleri Kuruyor

Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, ilçede mahalle meclislerinin kurulması için düğmeye bastı. Mahalle meclisleri, Yunusemre ilçesinin her merkez mahallesinde kurulacak ve düzenli toplantılarla mahallelerin gündemindeki konular ele alınacak.

13.06.2024 15:20
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Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, ilçede mahalle meclislerinin kurulması için düğmeye bastı.

Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, ilçede mahalle meclislerinin kurulması için önemli bir adım attı. Bu amaçla düzenlenen ilk basın toplantısı Lalapaşa Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Lalapaşa Mahalle Muhtarlığı önünde düzenlenen Basın Toplantısına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Lalapaşa Mahallesi Muhtarı Kader Koçak, CHP Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevinç Çevik, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, mahalle meclislerinin işleyişi ve amaçları hakkında bilgi verdi. Kılınç yaptığı konuşmada, "Başkanımız Semih Balabanın seçimden önce halkımıza 'Bu kenti birlikte yöneteceğiz bu kenti meclisler oluşturup yöneteceğiz' diyordu. Biz de bu konuda ilk adımı atıyoruz. Meclisi burada muhtarlarımız ile beraber oluşturup, birlikte yöneteceğiz. Mahalle meclisleri muhtarlarımızın bir alternatifleri değil, mahalleleri duyarlı hale getirmenin bir örgütlenme biçimidir" diye konuştu.

Belediye Başkanı Semih Balaban, toplantıda yaptığı konuşmada mahalle meclislerinin doğrudan demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Balaban yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "En önemli projelerimizden birisi her mahallede mahalle meclislerini oluşturmak ve belediye yetkilileri mahalle meclisleri ile 3 ayda bir toplanıp bu arkadaşlarımızla mahalle ile ilgili her türlü kararı ortak almaktı. Süreç içerisinde yaklaşık 23 mahallemizde bu mahalle meclislerini oluşturacağız ve halkımız ile birlikte ilçemizi yönetmeninin en güzel örneğini sergileyeceğiz. Mahalle meclislerinde her partiden arkadaşımız görev yapacak. Mahalle meclisleri muhtarlarımıza bir alternatif değil, tam tersi muhtarların işlerini kolaylaştıracak ve muhtarlarımızın öncülüğünde doğrudan demokrasinin en güzel örneğini sergileyecek bir sistem. Yunusemre Belediyesi halkın belediyesi. Yunusemre Belediyesi'ni hep birlikte halkımızla yöneteceğiz"

Mahalle sakinleri daha katılımcı ve aktif bir rol üstlenecek

Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, mahalle meclislerinin kurulması için diğer mahallelerde de benzer toplantılar düzenlemeyi planlıyor. Mahalle meclisleri, Yunusemre ilçesinin her merkez mahallesinde kurulacak ve düzenli toplantılarla mahallelerin gündemindeki konular ele alınacak. Bu sayede, vatandaşların taleplerinin ve önerilerinin belediye yönetimine doğrudan iletilmesi sağlanacak. Yunusemre Belediyesi'nin bu çalışması, ilçede demokratik katılımı artırarak, yerel yönetim anlayışına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Mahalle meclislerinin hayata geçmesiyle birlikte, Yunusemre sakinleri yaşadıkları yerlerde daha aktif ve katılımcı bir rol üstlenecek.

Mahalle Meclisleri hakkında;

Mahalle meclisi gönüllülerden ve doğal üyelerden oluşur. Mahalle meclisinde yer almak isteyen vatandaşlar bulundukları mahallelerin muhtarlıklarına başvuracak. Mahalle meclisleri Yunusemre Kent Konseyi Mahalle Meclisi ve altında çalışma sürdürecek, mahallelerde oluşturulacak mahalle meclisleri şeklinde örgütlenir. Mahalle meclislerinin oluşmasında hedef, her mahallenin kendi meclis yapısını oluşturmasıdır. Kurulacak olan mahalle meclisleri en az 40 kişiden oluşur. Meclisin doğal üyeleri mahalle muhtarı ve iki azası, mahalledeki okuldan 2 kişi, mahalle ibadethanelerinden 2 kişi, en az 1 öğrenci velisinden oluşurken; mahallede ikamet eden, 8 kadın, 6 genç, 5 emekli, 5 çalışan, 8 esnaf gönüllü üye olarak seçilir. Her yıl belirlenen bir tarihte meclis üyeleri güncellenir. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi Mahalle Meclisleri Kuruyor - Son Dakika

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