Yunusemre Belediyesi'nden 6 Şubat Depremini Anma Sergisi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden 6 Şubat Depremini Anma Sergisi

Yunusemre Belediyesi\'nden 6 Şubat Depremini Anma Sergisi

Yunusemre Belediyesi, AFAD ve AKUT'un katkılarıyla, 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde '6 Şubat Depremini Unutmadık, Unutturmayacağız' adlı fotoğraf sergisini açtı. Başkan Semih Balaban, ayrıca Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'nin kurulduğunu duyurdu.

06.02.2025 13:10  Güncelleme: 13:13
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Yunusemre Belediyesi, AFAD, AKUT ve ANDA katkılarıyla, 6 Şubat depreminin 2. yıldönümünde "6 Şubat Depremini Unutmadık, Unutturmayacağız" adlı fotoğraf sergisini açtı. Sergiyi gezen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa'da ilçe belediyeleri arasında arama kurtarma birimi kuran ilk belediye olduklarını açıkladı.

Yunusemre Belediyesi, 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremin yıldönümünde anlamlı bir etkinlik düzenledi. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi), AKUT (Arama Kurtarma Derneği) ve ANDA Eğitim, Araştırma, Yardımlaşma, Arama ve Kurtarma Derneği katkılarıyla düzenlenen "6 Şubat Depremini Unutmadık, Unutturmayacağız" adlı fotoğraf sergisi, belediye hizmet binasının zemin katında ziyaretçilere açıldı. Serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Yunusemre Belediyespor Kulübü yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, paydaş kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Balaban, depremde hayatını kaybedenleri anarken, ailelere de bir kez daha baş sağlığı diledi. Başkan Balaban konuşmasında, "O dönemde dört kez deprem bölgesine giderek dayanışma ile topladığımız malzemeleri depremzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Türk halkının dayanışması sayesinde bu yaraları bir nebze de olsa sarmaya çalıştık. AFAD, AKUT, ANDA ve İHH'nın değerli emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Bu kurumlar arasında asla bir rekabet söz konusu olamaz; tam aksine, varlıkları bizim için büyük bir önem taşıyor" dedi.

Yunusemre Arama Kurtarma Birimi kurdu

Sergi açılışında belediye bünyesinde arama kurtarma birimi kurduklarını duyuran Başkan Semih Balaban, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Yunusemre Belediyesi olarak sadece günü kurtarmak istemiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde genellikle kısa vadeli planlar yapılır. Ancak çağdaş bir devlet olmanın en temel özelliği, 50 yıl sonrasını, hatta 100 yıl sonrasını planlayabilmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü de buradan gelmektedir; o bir dahi olarak gelecek yüzyılı düşünmüştür. Bizler de bu düşünceyle Yunusemre Belediyesi olarak Yunusemre Belediyesi Arama Kurtarma (YUKUT) birimini kurduk. Bu birim, AFAD'a bağlı olarak çalışacak ve AKUT ile ANDA gibi gönüllülerden oluşacak. Şu an 35 kişilik profesyonel bir ekip oluşturduk. Bu şekilde ilçe belediyeleri arasında arama kurtarma birimi oluşturan ilk belediye Yunusemre Belediyesi oldu. Öncü olmaktan bu konuda gurur duyuyoruz. Herhangi bir afet durumunda, ülkemizin her noktasında Yunusemre Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bir daha böylesi büyük felaketler yaşamamayı diliyorum. Belediye olarak bu tür ekiplerimize yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

AFAD, AKUT ve ANDA temsilcileri de Yunusemre Belediyesi ile iş birliği içinde olacaklarını belirterek, Başkan Balaban'a teşekkür etti. Konuşmanın ardından Başkan Balaban ve katılımcılar 6 Şubat Depremi'nde arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmaların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yunusemre Belediyesi'nden 6 Şubat Depremini Anma Sergisi - Son Dakika

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