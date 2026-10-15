Yunusemre Platformu, Dinekliler Derneği'nin ev sahipliğinde toplandı - Son Dakika
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Yunusemre Platformu, Dinekliler Derneği'nin ev sahipliğinde toplandı

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Yunusemre Platformu, Dinekliler Derneği\'nin ev sahipliğinde toplandı
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Yunusemre Platformu üyeleri, Dinekliler Dernek lokalinde gerçekleşen ziyarette Dinekliler, Yaçevder ve Esminarder başkanlarıyla bir araya geldi. Eskişehir temsilcisi Hüseyin Güven, Mihalıççık'ın kültürel değerleri ve Yunusemre'nin mirası üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yunusemre Platformu üyeleri dernek ziyaret etkinlilerine devam ediyor.

Ev sahipliğini Dineklilerin yaptığı ve Dinekliler Dernek lokalinde gerçekleşen ziyarette, Dinekliler Dernek Başkanı Abdullah Orak, yönetim kurulu üyeleri, Yalımkaya ve Çevre Köyleri derneği (Yaçevder) Başkanı Cihan Taktekin ve yönetim kurulu üyeleri, Narlılılar Derneği (Esminarder) Başkanı Bekir Talay ve yönetim kurulu üyeleri, Platform üyeleri, Hüseyin Güven, Suat Uzan ve Cengiz Soydemir ile bir araya geldi.

Yunusemre Platformu Eskişehir temsilcisi Hüseyin Güven 'in yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

" Mihalıççık'ın kültürel değerleri, STK ve derneklerin önemi, Hz. Yunusemre'nin mirası, Yunusemre Belediyeler Birliği, Yunusemre ödülleri ve hemşehrilerimiz adına yapılabilecek çalışmalar ve projeler üzerine samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ev sahiplikleri, samimi misafirperverlikleri ve değerli sohbetleri Dernek başkanlarımıza ve kıymetli yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bu toplantıları diğer derneklerin de katılımıyla düzenli olarak yapacağız. Birlikte düşünmeye, üretmeye ve Mihalıççık'ın değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz."

Ziyaret, ikram ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatMihalıççıkEskişehirEtkinlikGüncelYerelSon Dakika

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