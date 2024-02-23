Yüreğir Belediyesi, Drone Pilotluğu Eğitimi İçin Ücretsiz Destek Programı Başlattı - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi, Drone Pilotluğu Eğitimi İçin Ücretsiz Destek Programı Başlattı

Yüreğir Belediyesi, Drone Pilotluğu Eğitimi İçin Ücretsiz Destek Programı Başlattı

Yüreğir Belediyesi, geleceğin gözde meslekleri arasında yer alan 'drone pilotluğu' konusunda eğitim ve ehliyet almak isteyen gençler için ücretsiz destek programını hayata geçiriyor. İlk etapta 120 gence 'İHA-1 (İnsansız Hava Aracı - Drone) Ticari Pilot Eğitimi' verilecek.

23.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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Yüreğir Belediyesi, geleceğin gözde meslekleri arasında yer alan 'drone pilotluğu' konusunda eğitim ve ehliyet almak isteyen gençler için ücretsiz destek programını hayata geçiriyor.

Avrupa Birliği'ne Uyum, Gelişim, Kültür ve Çağdaş Yaşam Derneği işbirliği ile yürütülen "Gökyüzünün Gözleri, Elektrikli Araçların Ustaları" projesi çerçevesinde, ilk etapta 120 gence 'İHA-1 (İnsansız Hava Aracı - Drone) Ticari Pilot Eğitimi' verilecek. Yüreğir Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü'nce organize edilen eğitimden 16 - 29 yaş grubu gençler yararlanabilecek. Eğitim sonunda katılımcılar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) onaylı ehliyet ve sertifikanın sahibi olacak.

Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi'nde başlayan kursu ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda geleceğin meslekleri ve insan kaynağı ihtiyacı da hızla değişiyor. Bu ihtiyaçlardan birisi de yaygın kullanım alanına sahip insansız hava araçları için pilotluk mesleği. Gelişen ve değişen teknolojiye adapte olmak geleceğimiz ve gençlerimiz için oldukça önemli. Bu nedenle kursiyerlerimizi tebrik ediyor, kendilerine eğitimlerde başarılar diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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