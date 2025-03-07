Yüreğir Belediyesi Ramazan\'da İftar Sofraları Kuruyor

Yüreğir Belediyesi, Ramazan ayında birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla ilçe genelinde kurduğu iftar sofraları ile binlerce kişiyi ağırlıyor.

Yüreğir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçede yaşatmak amacıyla mahalle mahalle iftar sofraları kuruyor. Karacaoğlan Mahallesi'nde kurulan ve çevre 5 mahalleyi kapsayan iftar sofrasına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Yüreğirli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında oruçlar hep birlikte açıldı.Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte masaları tek tek gezerek mahalle sakinlerine hayırlı Damazanlar diledi.

İftar öncesinde konuşan Başkan Demirçalı, "Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek en büyük sorumluluğumuzdur" dedi.

"Birlikte soframızı paylaşıyoruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar da, "11 ayın sultanı Ramazan; paylaşmanın, bölüşmenin, dayanışmanın, birlikte olmanın ayı. Bugün sizlerle birlikte soframızı paylaşıyoruz, ekmeğimizi bölüşüyoruz. Hepimizin tuttuğu oruçları, ibadetleri Allah kabul etsin. İnşallah birliğimiz, bütünlüğümüz, bundan sonra da her zaman için devam eder. Ramazan'ımız mübarek olsun" diye konuştu.

İftar programı, ilahiler ve müzik dinletisi ile renklendi. Yüreğir Belediyesinin Ramazan boyunca ilçe genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceği ifade edildi. - ADANA