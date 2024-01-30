 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika
Üye Girişi

Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakamın görev yeri değişti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde restoranda yediği döneri beğenmeyip hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Erzurum'un Karaçoban Kaymakamlığı'na atandı.

Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakamın görev yeri değişti
30.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 15:23
Abone Ol

Artvin'in Yusufeli ilçesinde restoranda yediği döneri beğenmeyip hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçeden 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un Karaçoban Kaymakamlığı'na atandı.

Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakam Erzurum'a atandı

HESABI ÖDEMEDEN MEKANDAN AYRILMIŞTI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 6 Kasım tarihinde yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner ardından da sütlaç siparişi vermişti. Misafirleriyle birlikte dönerleri ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, kasaya yönelmişti. Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat'a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrılmıştı.

Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakam Erzurum'a atandı

ERZURUM'A ATANDI

Basına yansıyan haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, 23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı. Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hacı Kerim Meral, Yusufeli, Erzurum, Artvin, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika


15:01
53 evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı 53 evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:45
Ödemiş'te evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti Ödemiş'te evde çıkan yangında genç hayatını kaybetti
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:22
Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakamın görev yeri değişti Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakamın görev yeri değişti
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı

Son Dakika
15:01 53 evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Ekibin gözünden kaçtı! Survivor'da Yunus Emre'den olay el hareketi
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:32:42. #1.12#
SON DAKİKA: Yediği dönerin hesabını ödemeyen kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement