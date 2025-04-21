Yusufeli'nde Geleneksel Boğa Güreşleri Coşkusu

Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde boğa güreşleri düzenlendi. Belediye Başkanı Barış Demirci, "Boğacılar Derneğimizle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Şu an tribünlerde yaklaşık 4 bin kişi bulunuyor. Aynı zamanda tribünlere sığmayan en az bir o kadar insan da etkinliği ayakta izliyor. Toplam 8-10 binin üzerinde kişinin izlediği, coşkunun çok yüksek olduğu bir etkinlik içerisindeyiz" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, iki asırlık geçmişe sahip "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri", Yusufeli Belediyesi ile Yusufeli Boğacılar Derneği iş birliğiyle Orman Parkı Meydanı'ndaki arenada düzenlendi. Üç gün süren etkinlik için Artvin, Erzurum ve Rize'den toplam 204 boğa getirildi. Binlerce kişinin takip ettiği güreşlerde boğalar, ağırlıklarına göre "deste", "ayak", "küçük orta", "orta", "büyük orta", "baş altı", "baş" ve "süper baş" kategorilerinde arenaya çıktı.

Dereceye giren boğa sahiplerine toplam 800 bin lira para ödülü verildi. Güreşlerin en prestijli kategorisi olan "baş" kategorisinde birinci olan boğanın sahibi 110 bin lira ile ödüllendirildi.

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Her yıl düzenli olarak yapılan Yusufeli Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'ndeyiz. İlçemiz geçtiğimiz yıllarda bir taşınma süreci yaşadı ve bu süreçte, yaklaşık iki yıl boyunca güreşler gerçekleştirilemedi. Göreve geldikten sonra, bu kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan boğa güreşlerini yeniden ve eksiksiz bir şekilde yaşatmak adına ekip arkadaşlarımız ve Boğacılar Derneğimizle birlikte güzel bir çalışma yürüttük. Festivalin üçüncü günündeyiz. Gün sonunda finalle birlikte etkinliği tamamlamış olacağız. Sabah saat 04.00'e kadar süren bir organizasyondan bahsediyoruz. Şu anda tribünlerde yaklaşık 4 bin kişi bulunuyor. Tribünlere sığmayan en az bir o kadar kişi de ayakta izliyor. Yani toplam 8-10 binin üzerinde vatandaşımız, coşkunun çok yüksek olduğu bu etkinliğe ilgi gösteriyor. Umarım kazasız belasız tamamlamış oluruz."

Etkinliğe katılan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da "Artvin, doğasıyla, çevresiyle, sahip olduğu güzellikleriyle Türkiye'ye değer katan çok özel bir il. Derekapı'da doğaseverlerin keyifle izleyebileceği, doğayla iç içe çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Bu anlamda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Burası gerçekten başka bir güzellik; hiçbir yere benzemiyor. Biliyorsunuz, dünyada boğa güreşleriyle marka olmuş bir İspanya var. Orada kan var ama Yusufeli'nde Barış var" diye konuştu.