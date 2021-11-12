Üye Girişi
Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar - Son Dakika

Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar

12.11.2021 00:57
Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar

Yerli bir firma tarafından yüzde yüz yerli olarak üretilen M2 uçak savar silahı dünyadaki emsalleri arasında en iyileri arasına adını yazdırırken SAHA Expo Saha Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda büyük ilgi odağı oldu.

Yerli bir firma tarafından yüzde yüz yerli olarak üretilen M2 uçak savar silahı dünyadaki emsalleri arasında en iyileri arasına adını yazdırırken SAHA Expo Saha Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda büyük ilgi odağı oldu.

SAHA Expo Saha Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yerli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünleri büyük ilgi çekiyor. Türk AR-GE ekipleri tarafından ve mühendisler tarafından yüzde yüz yerli olarak yapılan ürünler arasında Samsun Yurt Savunma(CANİK) tarafından yapılan M2 uçak savar silahı da yerini aldı. Yüzde yüz yerli imkanlarla üretilen M2 Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen muadilinin ardından 2'nci büyük silah oldu. İnsan dışındaki cansız büyük materyallere karşı büyük hasar veren M2 fuarda da ilgi odağı oldu.

Samsun Yurt Savunma (CANİK) Genel Müdürü Cahit Utku Aral yeni ürünler hakkında bilgiler vererek, "Yüzde yüz yerli bir ürün tüm parçaları yerli üretim. Dışa bağımlı herhangi bir şeyimiz yok bu üründe. 3 senelik Ar-GE çalışması sonucu dünyanın en iyi M2 tüfeğini ürettik diyebiliriz. Bu silahın en önemli özelliği kullanmış olduğu 6 Kilometreye kadar etkili menzili var. Doğru optikler kullandığında baktığınız yeri vurabiliyorsunuz. Hızlı değişebilir namlu bu. Bu silah insanlara karşı değil anti materyallere karşı kullanılır. Deniz hava platformlara karşı balistik olarak çok kuvvetli materyallere karşı kullanılıyor. Dakika da 650 mermi atabiliyor" dedi.

Aral, yeni yapılan M2'de geri tepmeyi de hafifleten bir sistem olduğunu söyleyerek, "Silahın sabitlenmesi için piyade de kullanılan dünya standardı tripodlar 20 kilodur. Biz yine tamamen yerli üretimli 8 kilo ağırlığında bir tripod ürettik. İstediğimiz yere sabitleyeceğiz bu cihazı da. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bine yakın siparişi var bu silahın. Türkiye Cumhuriyeti dışından da siparişler var bu ürünle ilgili" diye konuştu. - İSTANBUL

Havacılık, Silah, Uzay, Uçak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu 00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı 00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı 23:31 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
Başak Demirtaş'a 23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı 21:39 Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi 18:00 Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim

Son Dakika Haberleri
00:49 Galatasaray'ın transferde hedefi belli! İşte Aslan'ın istediği 3 futbolcu
00:30 İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı
00:27 Alman yıldızı öldürmeye teşebbüs gibi faul! Eleme maçının faciaya dönüşmesine çok az kalmıştı
00:14 Hakan Baş'tan iddia edilen Bensu Soral'dan şaşırtan Kubilay Aka itirafı
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız AK Partili Ayşe Keşir, Akşener'e mektup yazdı: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız         
01:09
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam teklifi onaylandı         
00:30
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler         
00:07
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı         
23:08
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti         
21:27
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 02:12:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzde yüz yerli üretim M2, uçak savar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement