Orhaneli\'de çiftçilerden soğuk hava deposu talebi

Orhaneli ve çevre mahallelerinde çiftçiler üretmiş oldukları yüzlerce ton Yaban Mersini, çilek, ahududu ve kirazların muhafaza ve sağlıklı bir ortamda depolanması, ürünlerinin çürüyüp ziyan olmaması için yetkililerden soğuk hava deposu yapılmasını talep etti.

Daha önce yaban mersini kooperatifi üyelerinden ve yaban mersini üretimi yapan Kağan Altınok, "Ülkemizde yeni oluşan ve Orhaneli çevresinde oldukça yoğun taleple dikimi yapılan yaban mersinini piyasada görmemekteyiz. Nedeni ise birkaç tane toptancının firmaların gelip bizden ucuza mal almalarından dolayı kaynaklanıyor. Biz bin bir emekle ürettiğimiz bu ürünleri topluyoruz fakat topladığımız zamanda biz bunları nerede tutalım. Bir an önce Orhaneli ilçemize soğuk hava deposunun yapılması gerekiyor. Soğuk hava deposunun yapılması için birkaç yıldan buyana gerekli girişimleri yapmamıza rağmen buradaki ve il belediyelerinden hiçbir şekilde faydalanamadık ve bize de yardımcı olmadılar. Bizim amacımız bölgemizde bu ürünleri üreten kişiler çoğaldıkça biz bu ürünleri büyük firmalara soğuk hava depomuz olursa ilçede mevcut bulunan kooperatif aracılığı ile satma imkanımız olabilir. Birde şunu ekleyeyim üretmiş olduğumuz ilk aldığımız ürünlerden Cumhurbaşkanı'mıza gönderdik. Önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye başkanımız Ali Nur Aktaş'a götürdük kendisi de Bursa'da bir iftar yemeğinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ikram ettiğinde üründen tadımı yaparken Cumhurbaşkanımız bu ne dedi böyle güzel bir şey, güzel bir meyve silah sanayinden önemli güzel meyve derken bu meyvenin geliştirilmesi ve desteklenmesi talimatını verdiğini Belediye başkanımız Ali Nur Aktaş Cumhurbaşkanımızın bu meyve hakkında görüşlerini bize aktardı. Fakat biz bölge insanı ve çiftçiler olarak gerekli desteği alamadık. Bölgemizde yüzlerce ton yaban mersini, çilek, ahududu ve kiraz üretimi olduğundan dolayı çok acilen ilçemize 500 ile 700 ton kapasiteli soğuk hava deposuna ihtiyacımız var. Soğuk hava deposunu yapılması için Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı'dan talep ediyoruz" derken dağ ilçemizde böyle bir soğuk hava deposu yapılırsa, bu yıl bölgemizde üretilen toplam 250 ton yaban mersininin yanında yine 500 tona yakın üretimi gerçekleşen çilek, kiraz ve ahududu üretici çiftçilerimizde bu soğuk hava deposundan faydalanacaktır" dedi.

Ayrıca Çivili Mahallesinde ikamet eden bayanlar başka üreticilerin tarlalarında gündelikçi olarak çalışmak istemedikleri bu ürün için veya başka meyve türlerini yetiştirmek için topraklarının çok elverişli olduğunu belirtirlerken köylerine gölet yapılması için 2016 yılında D.S.İ tarafından sondaj yapıldığını, bu sondajın raporunun gölet yapımı için uygun çıktığı, ardından 2022 yılında Ahmet Kahraman'a ait bu tarlada hasat etkinliğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş göletin yapılacağı sözünü vermişti biz köyümüze gölet yapılmasını istiyoruz dediler. - BURSA