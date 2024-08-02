Yerel

Bilecik'te park yapılamayacak bir yere park eden zabıta aracı tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Akmescit Caddesi ile Şerifpaşa Caddesinin kesiştiği noktaya aracı sağa dönüş yasak tabelası dibinde önünü saha verecek şekilde park eden Vezirhan Belediyesine ait zabıta aracı tepkilere neden oldu. Vatandaşlar zabıtanın bu tutumuna doğru bulmazken, hatalı park sağ taraftan gelen araçlara engel teşkil etti. - BİLECİK