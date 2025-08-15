Zabıta Ekipleri Özel Bireye Yardım Eli Uzattı

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ATV'si arızalanarak yolda kalan özel bireye cadde boyunca eşlik ederek güvenli bir şekilde ulaşımını sağladı.

Çayırova Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe genelinde sürdürdükleri denetimler sırasında, yoğun araç trafiğinin olduğu Özgürlük Caddesi'nde ATV'si bozulan özel bireyi fark etti. Yolda kalarak kaza tehlikesi yaşayan vatandaşın zarar görmemesi için harekete geçildi. Ekipler, özel bireyin hem trafik hem de can güvenliğini sağlamak amacıyla cadde boyunca refakat ederek güvenli bir noktaya ulaşmasına yardımcı oldu. ATV'si arızalanan özel birey, yardımına koşan Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ