Zabıta ekipleri son kullanım tarihi geçen 768 kilogram poşet çaya el koydu - Son Dakika
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Zabıta ekipleri son kullanım tarihi geçen 768 kilogram poşet çaya el koydu

Zabıta ekipleri son kullanım tarihi geçen 768 kilogram poşet çaya el koydu
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Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçen 768 kilogram poşet çaya el koydu.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçen 768 kilogram poşet çaya el koydu.

Zabıta ekipleri Ertuğrulgazi Mahallesi'nde tespit ettikleri ruhsatsız depoya vatandaşların başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli şekilde hizmet alması amacıyla baskın yaptı. Yapılan baskında depo içinde 768 kilogram son kullanım tarihi geçen poşet çaya el geçirildi. İlgili kişiler hakkında tutanak tutarak işlem yapan Zabıta Müdürlüğü görevlileri, deponun faaliyetine son verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri son kullanım tarihi geçen 768 kilogram poşet çaya el koydu - Son Dakika

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