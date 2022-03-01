Zabıtanın denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Zabıtanın denetimleri sürüyor

01.03.2022 12:14
Zabıtanın denetimleri sürüyor

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde gıda denetimleri devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kent merkezinde gıda denetimleri devam ediyor.

Zabıta Müdürü Sali Yılmaz öncülüğünde ekipler sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı, Teyfikbey Caddesi üzerinde bulunan lokanta, ızgara salonu, fast foodları denetledi. Denetimlerde hijyen koşulları, çalışanların giysileri ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Eksikleri bulunan işyerlerine gerekli uyarılar yapılırken, vatandaşlar sık sık yapılan denetimlerde memnuniyetlerini dile getirdiler. - BİLECİK

Zabıtanın denetimleri sürüyor
Zabıtanın denetimleri sürüyor
Zabıtanın denetimleri sürüyor

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Zabıta Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Bilecik, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtanın denetimleri sürüyor - Son Dakika


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