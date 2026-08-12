Zafer Bayramı Hazırlıkları Toplantısı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında kentte gerçekleştirilecek etkinlik ve programlara yönelik hazırlık toplantısı düzenlendi.

İl Müdürü Bülent Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Zafer Bayramı dolayısıyla planlanan etkinlikler, görev dağılımları ve kurumlar arası koordinasyon süreçleri ele alındı. Programların sorunsuz şekilde yürütülmesi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından biri olan ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir yere sahip 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemine uygun etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin, Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek programların en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.