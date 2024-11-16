Zafer Günaçtı'nın İlk Kitabı: 'Sadece Bir Kabus' - Son Dakika
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Zafer Günaçtı'nın İlk Kitabı: 'Sadece Bir Kabus'

Zafer Günaçtı\'nın İlk Kitabı: \'Sadece Bir Kabus\'

Veteriner hekim Zafer Günaçtı, 'Sadece Bir Kabus' adlı ilk kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

16.11.2024 00:37
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Zonguldak'ta İl Merkezinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak çalışan ve Çaycuma'da yaşayan kitap yazarı Zafer Günaçtı 'Sadece Bir Kabus' isimli kitabını okuyucularıyla buluşturdu.

Zonguldak'ta eğitimci bir ailede dünyaya gelen ve il merkezinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak çalışan, aynı zamanda Çaycuma'da hemşire eşi Gamze Günaçtı ile yaşayan 36 yaşındaki veteriner hekim Zafer Günaçtı, ilk kitabı olan 'Sadece Bir Kabus' isimli kitabını çıkardı.

Zonguldak'ta ilkokulu Asma, ortaokul eğitim ve öğreitimini Karealmas İlköğretim Okullarında tamamladıktan sonra lise öğreninimi ise Mehmet Çelikel Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite hayatını ise Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde Veterinerlik Fakültesi'nde tamamladıktan sonra 5 senenin ardından Zonguldak'ta veteriner hekim olarak göreve başladı.

İl merkezinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü'nde çalışmasıyal birlikte edebiyatla da ilgilenen Zafer Günaçtı, kitap yazmaya karar verdi. 2023 yılının Eylül aylarında ilk kitabını yazmaya başlayarak kitabının adına da'Sadece Bir Kabus' olarak belirleyen Günaçtı, aradan geçen bir zaman sonra 9 Kasım 2024 tarihinde ilk kitabını okuyucuyla buluşturdu.

Çaycuma ilçesinde hayatınıhemşire eşi Gamze Günaçtı ile sürdürmeye devam eden veteriner hekim Zafer Günaçtı, ilk kitabının ardından bir sonraki kitap için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zafer Günaçtı'nın İlk Kitabı: 'Sadece Bir Kabus' - Son Dakika

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