Zafer Medya Grup 40\'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Baba Yaşar Barlak'ın Belediye Pasajı'nda 1984 yılında kurşun dökümü ile faaliyete geçirdiği Zafer Matbaası, Zafer Gazetesi'nin yayın hayatı ile birlikte teknoloji de yeniliklerin öncülüğünü sürdüren Zafer Medya Grup Kuruluşu'nun 40'ıncı yıl dönümünü kutluyor.

100 çalışan personeli ile 40'ıncı yılında

Mehmet Barlak, Selahattin Barlak, Metin Barlak, Mustafa Barlak kardeşlerin baba Yaşar Barlak'ın matbaacılık ve medya yayıncılığı ile Zafer Gazetesi, Milletin Sesi, Flaş25 Haberciliğinde ilkeli yayın politikasını sürdürürken, 1. Organize sanayi bölgesinde isithdam ettiği 100 çalışan personeli ve yenilenen teknoloji baskı tesislerindeki üstün hizmet donanımı ile 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyor.

'Fedakar çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'

Emekçi çalışan arkadaşlarının el birliğiyle ile Zafer Medya Baskı Tesislerinde yeniliklere imza atmayı sürdüreceklerini ifade eden Zafer Medya Grup, Milletin Sesi, Flaş25 Haber Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak,"Kurucumuz, Baş ustamız, bizi bu günlere getiren ve büyük emekler sarf eden kıymetli babamız merhum Yaşar Barlak'a, annemiz Hacı Süphan Barlak'a Allah'tan rahmet diliyorum. Zafer Medya Grup olarak kardeşlerimle birlikte attığımız bu önemli sorumluluk, çalışma disiplinliği çerçevesinde sağlam temeller üzerinde ikinci yarım asra yelken açmanın haklı onurunu, gururunu yaşıyoruz. Bizleri bugünlere hassasiyetle önem vererek getiren, çalışmalarında üstün başarı gösteren emekçi çalışanlarımıza yürekten bir kez daha teşekkür ediyorum. Dile kolay yarım asırlık bir hizmet, kurşun dökümünden başlayarak nice zorlukları aşıp bu günlere geldik, hamdolsun. Baskı tesislerimizin ve gazetemizin bu günlere gelmesinde emeği olan, ahirete irtihal etmiş ağabeylerimizi rahmetle anıyoruz, 40'ıncı yılımızda Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Üstün tasarım alt yapısı ve aralıksız devam eden farklı çizgi arayışı ile hizmetlerinden taviz vermeyerek son modern donanımlı ekipmanlarımızla müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Üretim ve tasarım departmanlarını ayıran organizasyon yapısı ile hizmetlerinde çeşitliliği amaç ediniyoruz. Son modern teknoloji ürünü 5 renk artı lak ofset makinesi ile bölge illerine hizmet veriyoruz. Üretim ve tasarım tesislerimizde toplamda 100 personelimizi istihdam ediyoruz. Teknolojiyi takip edip tüm imkanlarını Erzurum'a taşıma gayretinde müşterilerimize çözüm odaklı hizmet veriyoruz. Profesyonel ekibimizin logo, katalog, afiş, kitap, dergi, kutu, ambalaj, gazete, web sayfası e-ticaret çözümleri gibi çalışmalarımızla Erzurum ve bölgeye her zaman en iyiyi kaliteli hizmeti yapma gayretindeyiz. Çok şükür kıymetli müşterlerimizin teveccühü ile 40'ıncı yılımıza alın teri dökerek girdik. Ülkemizin dört bir yanına hizmetlerimizin yayılmasına çalışan, şirketimize yepyeni vizyon kazandıran makina ustalarımıza, tasarımcılarımıza, çalışanlarımıza, kıymetli müşterilerimize, aşçılarımıza, yönetim kadromuza, kıymetli şoförlerimize tüm arkadaşlarımıza, medya çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, daha nice kuruluş yıl dönümlerini birlikte kutlamayı diliyor, sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum." şeklinde konuştu.

'Milletimizin başı sağolsun'

Barlak, şehitlerimize taziye mesajında bulunarak, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı, yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum. Milletimizin başı sağolsun." Dedi. - ERZURUM