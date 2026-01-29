Zafer Partisi, "Zafer Anadolu'da" Programı Kapsamında Balıkesir'de Saha Çalışması Yaptı

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Zafer Partisi Çalışma Hayatı ve Emekli Politikaları Başkanı Mehmet Akif Cenkci ile Genel İdare Kurulu Üyesi Mesut Summak, "Zafer Anadolu'da" programı çerçevesinde Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, emekliler ve gazilerin yaşadığı sorunlar ile yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ele alındı.

Zafer Partisi, "Zafer Anadolu'da" programı kapsamında saha faaliyetlerine devam ediyor. Program kapsamında Çalışma Hayatı ve Emekli Politikaları Başkanı Mehmet Akif Cenkci ile Genel İdare Kurulu Üyesi Mesut Summak, dün Balıkesir'de çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Program, Zafer Partisi Balıkesir İl Binası'nda il yöneticileriyle yapılan toplantıyla başladı.

Heyet daha sonra Hacı Bektaş Kültür Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde çalışma hayatına ilişkin konular, emeklilerin ekonomik koşulları, sosyal adalet, gaziler ile emekli askerlerin yaşadığı sorunlar ve yerel yönetimlerin sorumluluk alanları ele alındı. Ziyaretler sırasında vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş ve talepleri dinlendi.

Zafer Partisi yetkilileri, farklı illerde gerçekleştirilen saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.