Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: "Türk Milleti Ümit Özdağ\'ı Şu Anda Çok Daha İyi Anladı"

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(KARABÜK) - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehirlioğlu, "Bu haksız hukuksuz tutuklama ile Ümit Özdağ'ı susturabileceklerini zannediyorlarsa hayır susturamayacaklar. Türk milleti Ümit Özdağ'ı şu anda çok daha iyi anladı ve bundan eminim çok daha büyük dersler çıkarılacaktır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Şehirlioğlu, Batı Karadeniz turu kapsamında Karabük'e geldi. Karabük'te Pazar esnafını ziyaret eden Şehirlioğlu, esnafın sorunlarını dinleyerek tutuklu bulunan Genel Başkan Ümit Özdağ'ın selamlarını iletti. Şehirlioğlu, şunları söyledi:

" Türkiye'de işte pazar ortada insanların nasıl bir geçim sıkıntısı içerisinde olduğu ortada. Emeklinin eline geçen para daha aybaşını bulmadan raflara yansıdı cebinde o parayı göremedi. Bu kadar zor şartlarda bu işin kirası var, bu işin çocuğunu okutması var, mutfak masrafı var, elektriği var, suyu var dünya kadar ve Türkiye hakikaten şu anda ekonomik olarak çok kötü bir durumda ve öyle idare ediyor. Bu nasıl örtbas edilecek bir takım farklı şeyler gündeme getiriliyor bunların en önemlilerinden bir tanesi de bence Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli. Türkiye PKK terörüne binlerce, on binlerce şehit verdi bugün her ailede yanından ya da uzağından bir şekilde ya şehit ya gazi var ve maalesef bir terörist başı Meclis'e çağrılmak isteniyor. Birtakım pazarlıklar yapılıyor ve bu pazarlıklardan kimsenin haberi yok dolayısıyla biz Zafer Partisi olarak bir şekilde Türkiye'nin göçmen politikasıyla olan şu andaki yığılmasını bir şekilde ortadan kaldırmak gerekiyor. Artık orada bir savaş bitti ve bu sığınma geçici sığınmacı statüsündeki Suriyeli arkadaşlarımız vatandaş demiyorum çünkü vatandaş olamazlar normal şartlarda burada kalkıp bir ev alarak hemen vatandaş olamazlar dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok.

"Özdağ çıktığında çok daha büyük bir kahraman olarak çıkacak"

Bu haksız hukuksuz tutuklama ile Ümit Özdağ'ı susturabileceklerini zannediyorlarsa hayır susturamayacaklar. Hepimiz birer Ümit Özdağız. Ümit Özdağ bir kahramandır, hakikaten bir kahramandı ve kahraman olarak tutuklu olmuştur. Ancak çıktığında çok daha büyük bir kahraman olarak çıkacak. Türk milleti Ümit Özdağ'ı şu anda çok daha iyi anladı ve bundan eminim çok daha büyük dersler çıkarılacaktır. Biz bir şekilde hala politikamızı devam ettiriyoruz ve terörist başına karşıyız.Türkiye'nin şu anda kadrolarımızla rahatlıkla yönetimine talibiz ve en iyi şekilde de yöneteceğimize inanıyoruz. Bugün burası bakın yarın seçim yok öbür gün seçim yok biz seçim için burada değiliz biz halkımızla bütün bu sorunları paylaşmak için buradayız. Bugün de Batı Karadeniz turumuza ilk olarak Karabük'ten başladık genel başkanımızın da hem selamlarını getiriyoruz hem ona buradaki halkımızdan iyi niyetlerini gönderiyoruz."