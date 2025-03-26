Zafer Partisi'nden Adalet Çağrısı: İmamoğlu ve Özdağ'ın Serbest Bırakılması İstendi - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden Adalet Çağrısı: İmamoğlu ve Özdağ'ın Serbest Bırakılması İstendi

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Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, partililerin desteklediği bir basın açıklamasında Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ’ın serbest bırakılmasını talep etti. Karaman, adaletin herkes için eşit uygulanmadığını vurguladı.

26.03.2025 04:15  Güncelleme: 08:49
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, " Ankara'yı parsel parsel satan Türk adaletine hesap vermedi. Bu adalet bu hukuk AKP'ye ayrı diğer muhaliflere ayrı mı uygulanıyor? Ekrem İmamoğlu'nun eski Ankara Büyükşehir Başkanı'ndan ne eksiği vardı, onlara uygulanmayan hukuk neden Ekrem İmamoğlu'na uygulanıyor, sizi Allah affederken onu neden hukuk yargılıyor bu şekilde adalet sağlanmaz onun için hem Ekrem İmamoğlu hem de genel başkanımız Ümit Özdağ'ı serbest bırakın ki adalet yerini bulsun. Sokakların sesine kulak verin" dedi.

Zafer Partisi İl Örgütü Rize Atatürk Meydanı'nda 64 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Rize Merkez İlçe Başkanı Necati Topaloğlu ve partililer destek verdi.

"Hukuksuzluklara karşı kimse Türk Milletinden sessiz kalmasını beklemesin"

Zafer parti Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm Türkiye'nin bildiği üzere genel başkanımız Ümit Özdağ ortada halen daha bir iddianame olmaksızın 64 gündür hukuksuz bir şekilde Silivri'de rehin tutulmaktadır suçu günahı nedir, bilinmemektedir. Ne yaparsanız yapın kendisinin ülkemize olan sevgisini, ülkemizin geleceği için vermekte olduğu mücadeleyi engelleyemeyeceksiniz. Bu şartlar altında yaşadığımız bunca hukuksuzluklara karşı kimse Türk Milletinden sessiz kalmasını beklemesin haklı mücadelemizde tüm Zafer Partililer kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz, baskılar, şantajlar ve gözdağları cesaretimizi kıramaz inancımızı baltalayamaz kimse hiç kimse çokluğuna veya gücüne güvenmesin çünkü biz aziz Türk Milletinin Kuvayı Milliyesiyiz, Kuvayı Milliye ruhu pes etmez yenilmez."

"Sizi Allah affederken Ankara'yı parsel parsel satana uygulanmayan hukuk neden İmamoğlu'na uygulanıyor"

Ülkenin geldiği noktada adalet arayan yurttaşların gördüğü muamele aşikardır. Hukukun üstünlüğünü savunuyorsunuz bağımsız yargı var diyorsunuz o zaman size soruyoruz. AKP için özgül ağırlığı olduğunu iddia eden şahsi muhterem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının Ankara'yı parsel parsel sattı dediği başkan görevinden neden alındı ya da suçsuz ise neden görevden alındı. Hayır kötü ve suçlu ise neden yüce Türk adaletine hesap vermedi. Bu adalet bu hukuk AKP'ye ayrı   diğer muhaliflere ayrı mı uygulanıyor? İstanbul İ.B.B başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara büyük şehir başkanından ne eksiği vardı, sizin belediye başkanlarınızdan ne eksiği ne de fazlası vardı onlara uygulanmayan hukuk neden Ekrem İmamoğlu'na uygulanıyor, sizi Allah affederken onu neden hukuk yargılıyor, hukuk herkes için geçerli olmalıdır bu şekilde adalet sağlanmaz onun için hem Ekrem İmamoğlu hem de genel başkanımız Ümit Özdağ'ı serbest bırakın ki adalet yerini bulsun. Sokakların sesine kulak verin, insanları anlamaya çalışın geleceğimiz olan gençlerimizin geleceğe dair olan umutlarını tüketmeyin. İnsanı yaşatın ki devlet yaşasın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zafer Partisi'nden Adalet Çağrısı: İmamoğlu ve Özdağ'ın Serbest Bırakılması İstendi - Son Dakika

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