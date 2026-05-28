Zafer Partisi'nden CHP Kurultayı Tepkisi

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nın iptaline değinirken, "Siyasi iktidar kendilerinden olmayanlara uygulanan düşman ceza hukuku uygulamaktadır. Türkiye'deki siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Zafer Partisi Rize İl Başkanı Hüseyin Karaman, CHP Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Karaman, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"CHP kurultaylarına mutlak butlan açıklamasıyla gördüğümüz, siyasi iktidar kendilerinden olmayanlara uygulanan düşman ceza hukuku uygulamaktadır. Artık bu kurumsallaşmış gibi görünmektedir. Türkiye'deki siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Çünkü Türkiye demokratik, laik bir ülkedir ve demokrasisine sahip çıkacaktır. Bu karara şiddetle karşı çıkıyoruz. Başta genel başkanımız olmak üzere tüm teşkilatlarımız CHP il ve ilçe yönetimlerinde destek açıklamasında bulundular ve biz de bu açıklamanın arkasındayız. Bunu kati surette tasvip etmiyoruz. Yargı eliyle siyasetin dizayn edilmesi kabul edilemez. Buna şiddetle karşıyız."

Siyasi mücadelelerin adresinin mahkemeler değil, milletin vicdanı ve sandık olduğunu belirten Karaman, "Türkiye'de uzun süredir muhalefet üzerinde oluşturulan yargısal baskı atmosferi bugün artık yalnızca siyasi tartışma konusu olmaktan çıkmış, kamu vicdanına düşman ceza hukuku anlayışının kurumsallaştığı yönünde ciddi kaygılar oluşturmuştur. Hukuk siyasi rakipleri tasfiye etmenin, muhalefeti dizayn etmenin yolu değildir. Eğer hukuk güçlünün elinde siyaseti dizayn eden bir mekanizmaya dönüşürse bundan zarar görecek yalnızca muhalefet partileri değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik meşruiyetidir. Kurban Bayramı eşiğinde bu millete düşen adaleti, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kurban etmek değil, toplumsal birlik ve milli irade etrafında kenetlenmektir. Zafer Partisi Rize İl Başkanlığı olarak bu düşüncedeyiz" diye konuştu.