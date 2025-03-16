Zaferin 110. yıl dönümünde 200 kilogramlık sosyal deney

DÜZCE (İHA) – Çanakkale Zaferinin yıldönümünde Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yaptığı sosyal deney ile duygulandırdı. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde duygu dolu bir sosyal deneye imza atan belediye çalışanları Anıtpark Meydanına yaklaşık 200 kilogramlık ağırlık bırakarak, vatandaşlardan bu ağırlığı kaldırmaları için yardım istedi. Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk top mermisini sırtlamasına ithafen düzenlenen sosyal deney, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü duygu dolu bir sosyal deneye daha imza attı. Çanakkale cephesinde kahramanca çarpışan, kaldırdığı top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini sırtlamasına ithafen Anıtpark Meydanına yaklaşık 200 kilogramlık ağırlık bırakıldı. Belediye çalışanları meydandan geçen vatandaşlardan ağırlığı kaldırmak için yardım istedi. Bu anları Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü saniye saniye kayıt altına aldı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Ağırlığı kaldırmak için yardıma gelen vatandaşlara, ağırlığın kaç kilogram olduğunu tahmin etmeleri istendi. Yardıma gelenlere; Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın 215 kilogramlık top mermisini tek başına kaldırarak namluya sürdüğü hatırlatıldı.

Seyit onbaşının gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığın savaşın seyrini değiştirdiğini dile getiren vatandaşlar; "Seyit Onbaşı ve tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. O dönemin ruhu ve iman gücü ile kazanılmış bir savaştı. Kelimelerle ifade edilecek bir olay değil. Normal şartlarda bir insanın kaldırabileceği bir yük değil, insan duygulanıyor, şuan çok duygulandık" ifadelerini kullandılar.

Düzce Belediyesi'nin Çanakkale Zaferi için düzenlediği sosyal deney, yardım talebimden öte, toplumsal dayanışma ve tarihe sahip çıkma adına büyük bir mesaj verdi. - DÜZCE