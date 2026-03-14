Zaferin 111'inci yılında, 5'i paralimpik 50 sporcu pedal çevirdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 09:40  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de, aralarında paralimpik 5 sporcunun da olduğu 50 bisikletçi, Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü için bu yıl 12'inci kez, Büyükçekmece'de Çanakkale'ye pedal çevirdi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 12'nci kez organize edilen, Çanakkale Zaferi'nin anma etkinlikleri kapsamında 50 sporcu Büyükçekmece'den Çanakkale'ye pedal çevirmeye başladı. Aralarında 5 paralimpik bisikletçinin de bulunduğu anma programı etkinliği kapsamında bir araya gelen sporcuların iki gün sonra Çanakkale'ye varmaları bekleniyor. Etkinlik, sporcuların saygı duruşu ve İstiklal Marşı okuması ile başladı.

Programa özel yapım bisikletiyle katılan bedensel engelli 28 yaşındaki sporcu Dilara Başaran, "1 buçuk yıldır lisanslı sürücüyüm. Büyükçekmece Belediyesi etkinliğinde yer verdikleri ve teşvik ettikleri için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelir. Bu sporu bilmeden önce tekerlekli sandalyedeyken bir şeyleri başarabileceğimi asla düşünmüyordum. Ne zaman ki bu bisikletin üstüne oturdum sürmeye başladım, o zamandan bu yana mümkün olamayacak şeylerin mümkün olacağına inandım. O yüzden çok mutluyum. Bu yüzden bütün engelli arkadaşların bisiklete başlamasını tavsiye ediyorum. İtalya'da yapılıyor bu bisikletim. Türkiye'de henüz bu bisikletin yapımı yok. Ama ilerleyen süreçlerden bisikletin üretileceğine de inanıyorum. Çünkü çok iyi bisiklet markalarımız var. Yaklaşık 310 kilometrelik yolumuz var yavaş yavaş gideceğiz" dedi.

Programında başlangıcını yapan Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, "Çok anlamlı bir günde bir aradayız. Çanakkale Zaferimizin 111'inci yılını kutluyoruz. 5 paralimpik sporcumuzun da dahil olduğu bu etkinlikte her yıl olduğu gibi 12 yıldan sürdürdüğümüz Çanakkale bisiklet turumuzda bu sabah 18 Mart anıtının önündeyiz. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik bu etkinliğin başından beri destek veren belediye başkanımız Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ediyoruz. 320 kilometre pedal çevirecek olan sporcularımıza bu anlamlı güne katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Özgürlüğümüzün temeli 18 Mart, bizleri biz yapan ülkemizde özgürce yaşamamızı sağlayan bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimiz olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Paralimpik sporculardan Abdulkadir Özoğlu, " Çok güzel bir organizasyon, orada şehitlerimizin anısına bulunmak buradan oraya pedallamak çok güzel. O duygu anlatılmaz yaşanılır. Herkesin orada olması gerekiyor. Normal insanlardan biraz fazla efor sarf etmem gerekiyor. Tek bacakla sürmem gerçekten zor ama bu zor olsa da bahaneleri geride bırakıp bir şeyler için çabalamak gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Büyükçekmece, Çanakkale, İstanbul, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Arda Turan’dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle
Ayşegül Eraslan’ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor Sözleri dikkat çekici Ayşegül Eraslan'ın ölümü sonrası herkes bu görüntüleri paylaşıyor! Sözleri dikkat çekici

08:44
İlber Ortaylı’nın ailesinden anlamlı istek Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 10:01:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.