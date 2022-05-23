Zafertepe'de yol çalışması - Son Dakika
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Zafertepe'de yol çalışması

23.05.2022 14:35
Zafertepe'de yol çalışması

Kütahya Belediyesi, Zafertepe Mahallesi 14. Saygılı Sokak'ta ham yol açma çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi, Zafertepe Mahallesi 14. Saygılı Sokak'ta ham yol açma çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin ulaşım ağındaki ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son olarak Zafertepe Mahallesinde 14. Saygılı Sokak'ta ihtiyaç duyulan yol için, ham yol açma çalışması başlatıldı.

Açıklamada, "Ham yol açma çalışması sonrasında ekiplerimiz, asfalt çalışmalarına başlayacak. Yapılan çalışma ile birlikte Zafertepe Mahallesi'nin bir eksiği daha yerine getirilerek, hemşehrilerimizin ulaşım sıkıntıları ortadan kalkacak" denildi. - KÜTAHYA

Zafertepe'de yol çalışması
Zafertepe'de yol çalışması

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Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Hamster Coin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafertepe'de yol çalışması - Son Dakika


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