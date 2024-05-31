Zağnos Mehmet Paşa'nın Türbesi Türk Bayrakları ile Süslendi - Son Dakika
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Yerel

Zağnos Mehmet Paşa'nın Türbesi Türk Bayrakları ile Süslendi

Zağnos Mehmet Paşa\'nın Türbesi Türk Bayrakları ile Süslendi

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından olan Zağnos Mehmet Paşa'nın Balıkesir'deki türbesi Türk bayraklarıyla süslendi. Cuma namazını kılan vatandaşlar, türbenin kırmızı beyaz bayraklarla süslenmiş olmasını görerek İstanbul'un fethini hatırlayarak dua etti. Zağnos Mehmet Paşa'nın Balıkesir'e yaptırdığı caminin bahçesinde bulunan türbesi hala ziyaret edilmektedir.

31.05.2024 16:01
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İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından olan Zağnos Mehmet Paşa'nın Balıkesir'de bulunan türbesi Türk bayrakları ile süslendi.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünün yaşandığı şu günlerde Fatih Sultan Mehmet'in komutanlarından biri olan ve Balıkesir'in merkezinde adına yapılmış cami bulunan Zağnos Mehmet Paşa'nın türbesi al bayraklarla süslendi. Cuma namazını kılan vatandaşların uğrayarak dua ettiği Zağnos Paşa türbesinin kırmızı beyaz bayraklarla süslenmiş olduğunu gören vatandaşlar İstanbul'un fethini hatırlayarak dua etti. Emekli Öğretmen Zekai Karacabey, "İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden Zağnos Mehmet Paşa'yı Balıkesirliler unutmadı. Kendisi Balıkesir'e gelerek bu muhteşem camiyi yaptırmış. Caminin bahçesinde de türbesi var, halen ziyaret ediliyor. Biz onu sonsuza dek minnetle anacağız. Fethin yıl dönümü dolayısıyla bayraklarla donatılmış. Kendisi büyük bir zat. Allah razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zağnos Mehmet Paşa'nın Türbesi Türk Bayrakları ile Süslendi - Son Dakika

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