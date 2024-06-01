ZBEÜ\'de 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni İçin İl Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

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Zonguldak'ta 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" için ZBEÜ'de İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsünde, ZBEÜ Mezuniyet Töreninden sorumlu ilgili akademik ve idari personel öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıya; Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni için gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin il dışından gelecek ailelerinin tören alanına sorunsuz olarak ulaşabilmeleri ve mezuniyet törenin sağlıklı bir şekilde icra edilmesi için ilgili tüm birimlerle koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ele alındı. - ZONGULDAK