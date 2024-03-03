ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den Maden Şehitlerini Anma Mesajı - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den Maden Şehitlerini Anma Mesajı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer\'den Maden Şehitlerini Anma Mesajı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen grizu faciasının 32. yıl dönümünde maden şehitlerini anma mesajı yayınladı. Özölçer, faciada hayatını kaybeden 263 madenciye saygı ve minnetle yaklaşıldığını belirtti ve benzer acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

03.03.2024 15:10
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer 3 Mart 1992 tarihinde Kozlu'da meydana gelen ve 263 maden işçisinin şehit olmasına neden olan grizu faciasının 32. seneidevriyesinde Maden Şehitlerini Anma Mesajı yayınladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi: "3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ımızın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen Grizu patlaması felaketi sonucu 263 canımızı toprağa verdik. Emeğin ve alın terinin başkenti Zonguldak; tarih boyunca "Ekmeğini Taştan Çıkaran İnsan" sözüne karşılık, yüzünde karaelmasın isi ve ellerinde kazması ile oluşmuş hayat izlerinin görüntüsüyle zihinlerde yer edinmiştir. Madencilerin piri Uzun Mehmet ile başlayan Zonguldaklı madencilerin kömür yolunda mücadelesi; ailesinin geçimi, şehrinin geleceği ve vatanının müreffeh hale gelme ilkesiyle canla başla çalışarak bir asırdan fazla süredir devam etmektedir. Bu aziz şehrin nice canları, bir avuç kömür için yerin yüzlerce metre altında oluşan kazalar sonucu hayatını yitirmesi bizleri derinden yaralamaktadır. Cumhuriyet tarihinin en büyük kazalarından biri olan ve 263 madencimizi kaybettiğimiz kara gecenin acısını 32. yıl dönümünde ilk günkü gibi hissediyor ve bu acıyı yüreğimizde hala aynı korla paylaşıyoruz. Kozlu Grizu faciasının 32'nci seneidevriyesinde, emeği başında şehadete erişen maden işçilerimizi saygı, minnet ve dualarla yad ediyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den Maden Şehitlerini Anma Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'den Maden Şehitlerini Anma Mesajı - Son Dakika
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