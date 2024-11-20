Zeliha Nine 113 Gündür Oğlunu Bekliyor - Son Dakika
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Zeliha Nine 113 Gündür Oğlunu Bekliyor

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76 yaşındaki Zeliha Dalgın, 'uzun ekmek' yüzünden evi terk eden oğlunu 113 gündür arıyor.

20.11.2024 15:52
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"Uzun ekmek almadı" diye annesine kızdı, 113 gündür eve gelmiyor

76 yaşındaki Zeliha nine 113 gündür oğlunun yolunu gözlüyor

BURSA - Türkiye onu balkonunda gözyaşları içerisinde evi terk eden oğlunu beklerken tanımıştı. 76 yaşındaki Zeliha ninenin oğlunun evi terk etmesinin üzerinden tam 113 gün geçti. Devletin yardım eli uzattığı yaşlı kadının tek bir isteği var; kayıp oğlunun "ölü yada diri bulunması".

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıllar önce eşinden boşanan Zeliha Dalgın, oğlu Bülent Dalgınile beraber yaşamaya başladı. Bülent Dalgın 3 Mayıs 2024'te annesi "uzun ekmek yerine, yuvarlak ekmek aldı" diye kapıyı vurarak evi terk etti ve bir daha geri dönmedi. "Sabahına eve gelir" diye bazen kapı önünde bazen de hiç uyumadan günlerce evinin balkonunda nöbet tutan yaşlı kadının ağlamaktan neredeyse göz pınarları kurudu. Üzerinden geçen zaman sürecinde oğlundan haber alamayan Zeliha Dalgın, televizyon programına çıkarak oğlunu aramaya başladı. Bu süreçte kendi başına hayatını idame ettirmeye çalışan Zeliha ninenin aldığı yaşlı aylığı ne evinin kirasına, ne pazarına, ne de marketine yetti. Yaşadığı evi terk etmesi söylendikten sonra kayıp oğlunu ararken perişan olan talihsiz kadına devlet sahip çıktı. Bakıma muhtaçlığı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Zeliha teyzeyi İnegöl Fatma Göztepe Huzurevi'ne yerleştirdi.

Bülent Dalgın'ın evi terk etmesinin ardından 113 gün geçti. Halen bir izine rastlanmayan Dalgın hakkında çok sayıda kayıp ihbarı yapıldı. Bu süreçte TV programlarına bile çıkan yaşlı kadın oğlundan bir haber alamadı. Halen haber alamadığı psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlunun konusu açıldığında gözleri dolan Zeliha Dalgın, "Elimden geleni yaptım. Ama hastalandım. Devlet bana sahip çıktı. Allah razı olsun. Daha öncesinde de İstanbul'da otururken böyle gitmişliği var, ara sıra esiyordu ama eve geri dönüyordu sonunda. Şimdi gelmedi. Oğlum bana sağ olduğunu söylesin, anne ben sağım desin bu bana yeter" dedi.

Oğlu kaybolduktan sonra kendini çok yıprattığını belirten yaşlı kadın, "Allah'tan devletim var. Beni çaresizliğimden çekip kurtardı. Bana burada çok işi bakıyorlar, sağ olsunlar. Bir de oğlumdan haber alabilirsem daha ne isterim" diye konuştu.

Zeliha Nine 113 Gündür Oğlunu Bekliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeliha Nine 113 Gündür Oğlunu Bekliyor - Son Dakika

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