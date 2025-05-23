Zenica'da 12. Geleneksel Çocuk Şenliği - Son Dakika
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Yerel

Zenica'da 12. Geleneksel Çocuk Şenliği

23.05.2025 14:54
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TİKA'nın desteğiyle Bosna Hersek'te Türkçe eğitimi alan 5,500 öğrenciyle 12. Çocuk Şenliği düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Yunus Emre Enstitüsü organizasyonunda Bosna Hersek'in Zenica kentinde 12. Geleneksel Çocuk Şenliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, Bosna Hersek'in Zenica şehrinde gerçekleştirilen 12. Geleneksel Çocuk Şenliği ülkenin birçok farklı şehrinden gelen ve 'Tercihim Türkçe' projesi kapsamında Türkçe eğitimi alan 5 bin 500 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurtdışında düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği en büyük faaliyetlerden biri olan 12. Geleneksel Çocuk Şenliği Bosna Hersek'te önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. TİKA'nın desteklediği 12. Geleneksel Çocuk Şenliği'ne Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Abdurrahman Aliy, TİKA Saraybosna Koordinatörü Erdinç Işık, Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Piviç ve diğer yetkililer katıldı.

Şenlikte müzik, dans ve geleneksel oyunlar aracılığıyla çocuklar Türk ve Bosna kültürlerinin zenginliklerini karşılıklı olarak tanıma fırsatı buldular. Şenlik, Amel Çuriç isimli şarkıcının konseriyle tamamlandı.

Çocuk Şenliği, Bosna Hersekli çocuklar için sadece eğlenceli bir etkinlik değil, aynı zamanda kültürel kimliklerini geliştirmeleri ve dünya dilleriyle tanışmaları açısından önemli bir faaliyet olarak öne çıkıyor. Türkçe öğrenen binlerce çocuğun bir araya geldiği bu şenlik, Türkiye ve Bosna Hersek arasında ilişkilerin daha da gelişmesine vesile oluyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Turizm, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zenica'da 12. Geleneksel Çocuk Şenliği - Son Dakika

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