Zeytin Yavru Goril Nijerya\'ya Dönüyor

İstanbul Havalimanı'nda yasa dışı yollarla kaçırılmaya çalışılırken bulunan yavru goril Zeytin, Türkiye'de geçirdiği 8 ayın ardından ülkesine dönmek için gün sayıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlanan Zeytin'in, ülkesi Nijerya'ya gönderilmek üzere hazırlıkları tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Nijerya'dan Tayland'a kaçak olarak götürülmek istenen yavru bir goril İstanbul Havalimanı'nın kargo biriminde bulunmuştu. Yavru goril Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış; ismi ise Bakanlık tarafından açılan ve tüm Türkiye'nin geniş katılım gösterdiği anketle birlikte "Zeytin" olarak belirlenmişti. Yavru goril Zeytin'in hayvanat bahçesinde geçirdiği 8 ayın ardından gerekli bakımları ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Bulunduğu günden bugüne büyük bir gelişim gösteren ve adaptasyon sürecini başarıyla geçiren Zeytin'in, ülkesi Nijerya'ya gönderilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

"Zeytin o günden bugüne hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok toparlandı"

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, groil Zeytin'in koruma altına alınmasından bugüne kadar geçen kapsamlı bakım süreçleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Zeytin'in ilk bulunduğu halinden bu yana büyük bir değişim gösterdiğini ve oldukça sağlıklı bir süreç geçirdiğini dile getiren Çokçetin şunları aktardı:

"Zeytin'in bu şekilde bulunması aslında yaban hayvanlarının uluslararası ticaretini düzenleyen CITES Sözleşmesi'ne aykırı bir durumdu. Tabii ki bunun üzerine ekiplerimiz tarafından Zeytin'e el konuldu. İlk bulunduğunda çok korkmuş ve bitkin bir haldeydi, korku dolu gözlerle bakıyordu. Sonrasında uzman ekipler tarafından ruhsatlı bir hayvanat bahçesinde izole ve steril bir ortama alınarak bakımları ve sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Zeytin o günden bugüne hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok toparlandı. İlk geldiğinde boyu 62 santimdi, şu an 80 santime ulaştı. Ağırlığı 9 kilodan 16 kiloya çıktı. Özgüveni de yerine geldi, salıncakta sallanmaya ve göğsüne vurmaya başladı, bakıcılarıyla sürekli güreşiyor."

"Zeytin'in sağlığı ve güvenliği için taahhütleri aldık ve sürecin sonuna geldik"

Zeytin'in kendi doğal ortamında diğer gorillerle birlikte yaşamını sürdürebilmesinin önemine değinen Çokçetin, "İhraç eden ülkenin talebi üzerine geri iadesi gerekiyor. Zeytin'e iyi bakmaya çalışırken bir taraftan da onun sözleşme gereği geldiği ülkeye geri döndürülmesi için gereken çalışmaları yürüttük. Bunu yürütürken de hem oradaki iklim ve sağlık şartlarının uygun olması hem de sadece gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon olması gibi gerekli şartları kontrol ettik. Zeytin'in sağlığı ve güvenliği için taahhütleri aldık ve sürecin sonuna geldik. Zeytin'i yakın zamanda Nijerya'ya uğurlamak için hazırlıklarımız tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

"Zeytin'i ülke olarak hepimiz çok sevdik, onu göndermek bizi üzüyor"

"Zeytin'in bundan sonra doğduğu topraklar olan Nijerya'da hayatını sürdürmesini temenni ettiklerini belirten Kadir Çokçetin, "Tabii ki Zeytin'i ülke olarak hepimiz çok sevdik, onu göndermek bizi üzüyor ama onun sağlığı ve güvenliği önce geldiği için inşallah sağlıklı bir şekilde ülkesine göndermek istiyoruz. Goriller sosyal hayvanlar oldukları için biz her ne kadar iyi baksak ve her şeyini sağlamaya çalışsak da o sosyal eksikliği karşılayamıyoruz, çünkü Türkiye'de başka bir goril bulunmuyor. Gittiği ortamda diğer gorillerle beraber olacağı için hızlı bir şekilde adapte olmasını ve hayatının sonuna kadar mutlu bir şekilde yaşamasını umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL