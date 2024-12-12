Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi ile 4.000 İstihdam Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi ile 4.000 İstihdam Sağlandı

Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi ile 4.000 İstihdam Sağlandı

Zeytinburnu Belediyesi'nin 5 yıl önce kurduğu Kariyer Merkezi, bugüne kadar 4.029 kişiyi işe yerleştirerek yerel istihdama katkı sağladı. Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bu merkez aracılığıyla iş arayan vatandaşlarla işverenler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirtti.

12.12.2024 09:15  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçede ikamet eden vatandaşların iş sorununa çözüm üretmek amacıyla 5 yıl önce Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete alınan Kariyer Merkezi, bugüne kadar iş arayan 4 bin 29 kişiyi ilçedeki işverenlerle buluşturarak yerel istihdamda köprü vazifesi gördü.

Yerel istihdama katkı sağlamak ve ilçedeki iş sorununa çözüm sunmak amacıyla 19 Mayıs 2019 yılında Zeytinburnu Belediyesi tarafından kurulan Kariyer Merkezi, bugüne kadar iş için müracaat eden 4 bin 29 kişinin işe yerleştirilmesine yardımcı oldu. İlçedeki işverenlerle iş arayan vatandaş arasında köprü vazifesi gören Kariyer Merkezi, doğru istihdam modeliyle ilçedeki yerel ekonominin gelişmesine de önemli bir katkı sağladı. Kariyer Merkezi'nin 4.000'inci istihdamını bir tebrik töreniyle duyuran Zeytinburnu Belediyesi, son bir yılda en çok işe alım yapan firma yöneticilerini ve 4.000'inci sırada işe yerleşen Ümmügülsüm Başer'e plaket takdim etti. Törende Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da hazır bulundu.

"Bir hemşehrimiz bile işe yerleşse, harcadığımız emek ve enerjiye değer"

Zeytinburnu Kariyer Merkezi ile iş birliği yapan tüm firmaları ve Kariyer Merkezi kanalıyla işe yerleşen tüm çalışanları tebrik ederek konuşmasına başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kariyer Merkezi'ni kurma fikrinin ilk dönem seçim çalışmalarında vatandaşlardan gelen yoğun iş talebi neticesinde ortaya çıktığını, ilk etapta bu merkezin belediyeden bir beklenti doğurması konusunda risklerin olabileceği söylentilerine rağmen Kariyer Merkezi'ni faaliyete geçirdiklerini ve bugün itibariyle 4 bin 29 kişinin iş sahibi olmasına vesile olmaktan son derece mutlu olduklarını söyledi. Başkan Arısoy, "Ben yaptığımız işten en başından beri emindim. En başından beri 'iş bulmakta zorlanan bir hemşehrimizin bile iş bulmasına yardımcı olursak emeğimize, harcadığımız enerjiye değer' diye düşündüm. Nitekim de bugün 4 bin 29 kişinin işe yerleşmesine destek olmuşuz" dedi.

"En iyi iş bir işte çalışırken bulunur"

Kurulduğu günden bu yana 20 bin 318 kişinin Kariyer Merkezi'ne başvurduğunu ancak 4 bin 29 kişinin işe yerleştiğinin altını çizen Başkan Arısoy, "İş arayışları halen yoğun bir şekilde sürüyor, bize gelen talep çok fazla. Biz bu talebin daha çok iyi bir iş bulma doğrultusunda arttığını biliyoruz. Hemşehrilerimizin talebi her insanda olduğu gibi daha iyi bir iş. Ama ben de diyorum ki; 'en iyi iş bir işte çalışırken bulunur'. O yüzden sunulan teklifleri değerlendirip, çalışmaya bir an önce başlamalı ve çalışırken daha iyi bir işe yerleşme hedefine odaklanılmalı. Buraya olan talep azalmayacak artacaktır. Bu durumu sürekli gözden geçiriyoruz, 'bu işi daha iyi nasıl yapabiliriz' diye" ifadelerini kullandı.

"Belediye iş alımları da kariyer merkezi üzerinden gerçekleşiyor"

Kariyer Merkezi'ne yapılan iş başvurularının ve takip eden sürecin daha hızlı olması adına Whatsapp uygulamasını da faaliyete geçirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Arısoy, "Buradan daha hızlı ve etkili bir iletişim sağlamış durumdayız. Zeytinburnu Belediyesi'nin bütün personel alımlarını da Kariyer Merkezi'nden ilan ediyoruz. Belediyeye işçi alımı konusunda Kariyer Merkezi kanalını kullanmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi ile 4.000 İstihdam Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 öneri sıraladı Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önce ’’Görevden al’’ dediği ’Baş Haydut’un bilinmeyenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce ''Görevden al'' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
15:44 Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi Türk futbolunda yeni dönem: İlk paylaşım bile geldi
15:44 Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar Evli çiftten akıllara durgunluk veren dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez evlenip boşandılar
15:39 Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia
15:33 Galatasaray maçı öncesi Malmö’de kriz çıktı Galatasaray maçı öncesi Malmö'de kriz çıktı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
14:58 Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye’nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak Prof. Dr. Dönmez: Türkiye, Suriye'nin yeniden inşasında kilit rol oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 11:02:58. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi ile 4.000 İstihdam Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.