Zeytinburnu Belediyesi Ücretsiz Boğaz Gezileri Başlıyor

Yerel

Zeytinburnu Belediyesi'nin Bahar dönemlerinde ilçede ikamet eden vatandaşlar için düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri başlıyor. Rehber eşliğinde boğazın birbirinden özel mekanlarının görüleceği ve yaklaşık 3 saat sürecek tur boyunca misafirlere simit, çay ve kahve ikramı da yapılacak.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçe halkı için düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri yeniden başlıyor. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30 başlayacak ilk tekne turunda, Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı'nın tüm güzelliklerini Rehber Dr. Salim Aydın eşliğinde gezecek. Yaklaşık 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara simit, çay ve kahve ikramı da yapılacak.

29 Haziran 2024 tarihine kadar Cumartesi, Pazar günleri düzenlenecek tekne turlarının güzergahları ise Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi şeklinde olacak.

15 Temmuz Meydanı'ndan Zeyport Limanı'na servis kaldırılacak

Tekne turuna katılacak misafirler için 12.30 - 13.00'da Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Zeyport Limanı'na; 16.00- 16.30'de ise Zeyport Limanı'ndan Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na servis hizmeti sağlanacak. Ayrıca limana araçlarıyla gelmek isteyen misafirler için otopark imkanı da sunuluyor. Boğaz Gezisi'ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi'ni arayarak başvuruda bulunabiliyorlar. - İSTANBUL