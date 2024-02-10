Zeytinburnu Halkı, Hastane İstiyor

Zeytinburnu halkı, hastane istiyor
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda kaçak binaların yapıldığı 20 parsellik alanda yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sonrası, bölge halkı, konut yerine büyük bir hastanenin yapılmasını istedi.
Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesinde 20 parsellik alanda bulunan kaçak, iskansız binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemi başladı. Yıkılan alana bölge halkı, büyük bir sağlık kompleksinin yapılmasını istedi.
Bölgede yaşayan Serap Eryiğit, bölgenin tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Burada oturan bir vatandaşım. Zeytinburnu bölgesinde tam teşekküllü büyük bir hastanemiz yok. Benim şahsi fikrimi sorarsanız Zeytinburnu'nda daha donanımlı bir hastane olmasını isteriz. Pandemi döneminde Zeytinburnu'nda büyük bir hastane olmuş olsaydı farklı yerlere yönlenmemiş olurduk. Burada gitmemiz daha rahat olurdu. Zeytinburnu'nda büyük ve donanımlı bir hastane olursa bizim için daha iyi olur" dedi.
"Burada oturuyorduk, tabut evlerdeydik"
Yıkılan evlerin tabut evler olduğunu söyleyen Mehmet Elitaş, "60 yıldır Zeytinburnu'nda ikamet ediyorum. Burada oturuyorduk, tabut evlerdeydik. Bizi güvenli olan bir binaya taşıdılar. Buranın ne yapılacağını bilmiyoruz. Zeytinburnu'nun tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı var. Rehabilitasyon merkezine, diş hastanesine ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
"Hastalar, hastalandıkları zaman işkence çekiyorlar"
Bölgede gazetecilik yapan Taylan Demirelli, "Zeytinburnu'nda sağlık alanı içerisinde kalan bu 20 parsel devlet hastanesi olsun mu diye anket yapsak yüksek oranda kazanır. Biz Samatya'yı kullanıyoruz. Samatya'nında birçok bölümü taşındı. İnsanlar gece rahatsızlandıklarında zaman gidecekleri en yakın hastane uzak mesafede. 300 bin nüfuslu bir yerde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Burası kaçak yapılan binalar ile doluydu"
Yıkılan yerde kaçak yapıların olduğunu söyleyen Demirelli, "Belediye Başkanımız Ömer Arısoy, sağolsun burası kaçak yapılan binalar ile doluydu. Yani iskanlı bir yer değildi. Parsel olarak sağlık alanı içerisinde kalıyordu. İnsanlar tabut evlerde yaşıyorlardı her an bir depremde burası yıkılacaktı. Belediye Başkanımız Ömer Arısoy, bu insanları buradan taşıyarak çok güzel bir alan açtı. Bu alana konut değil de sağlık tesisi yapılması lazım. Buraya devlet hastanesi kurulmasını talep ediyoruz" dedi.
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