Zeytinburnu\'nda "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu" resim sergisi açılışı yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu" resim sergisi açılış programı düzenlendi. Sergide sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun "Bir Hezarfenin İzleri" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Kazlıçeşme Sanat'ta düzenlenen açılış programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yazar Gülten Dayıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni öncesi müzik dinletisi yapıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin katkılarıyla hazırlanan sergide sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın yaptığı sergi "Kütahya'dan İstanbul'a, Görsel Sanatlardan Musikiye" alt başlığını taşıyor. Serginin 17 Mayıs tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat'ta ziyaret edilebileceği öğrenildi.

Açılış töreni öncesi konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta yeni bir sergi açıyoruz. Hezarfen Ahmet Yakupoğlu sergisi. Ahmet Yakupoğlu, 1945 yılında Güzel Sanatlar Feyhaman Duran atölyesinden mezun olduktan sonra Kütahya'ya dönüyor. Süheyl Ünver'e bağlanıyor. Çok sayıda resmi var. Birçok şehri belgesel gibi kaydediyor. Aynı zamanda neyzen. Hezarfen bir sanatçının, ressamın sergisini açıyoruz. Kazlıçeşme Sanat'ta bu sergi 17 Mayıs'a kadar açık kalacak. Tarihi, kültürü, resmi, musiki sevenleri Kazlıçeşme Sanat'a, bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL