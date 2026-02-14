Zeytinburnu'nda "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu" resim sergisi açılışı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Zeytinburnu'nda "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu" resim sergisi açılışı yapıldı

Zeytinburnu\'nda "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu" resim sergisi açılışı yapıldı
14.02.2026 09:26  Güncelleme: 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu' resim sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta gerçekleştirilen açılış programıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 17 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu" resim sergisi açılış programı düzenlendi. Sergide sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun "Bir Hezarfenin İzleri" adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Kazlıçeşme Sanat'ta düzenlenen açılış programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yazar Gülten Dayıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni öncesi müzik dinletisi yapıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nin katkılarıyla hazırlanan sergide sanatçı Ahmet Yakupoğlu'nun resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın yaptığı sergi "Kütahya'dan İstanbul'a, Görsel Sanatlardan Musikiye" alt başlığını taşıyor. Serginin 17 Mayıs tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Kazlıçeşme Sanat'ta ziyaret edilebileceği öğrenildi.

Açılış töreni öncesi konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta yeni bir sergi açıyoruz. Hezarfen Ahmet Yakupoğlu sergisi. Ahmet Yakupoğlu, 1945 yılında Güzel Sanatlar Feyhaman Duran atölyesinden mezun olduktan sonra Kütahya'ya dönüyor. Süheyl Ünver'e bağlanıyor. Çok sayıda resmi var. Birçok şehri belgesel gibi kaydediyor. Aynı zamanda neyzen. Hezarfen bir sanatçının, ressamın sergisini açıyoruz. Kazlıçeşme Sanat'ta bu sergi 17 Mayıs'a kadar açık kalacak. Tarihi, kültürü, resmi, musiki sevenleri Kazlıçeşme Sanat'a, bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda 'Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu' resim sergisi açılışı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:14:10. #7.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu" resim sergisi açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.