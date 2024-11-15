Zeytinburnu'nda Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Düzenlendi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Düzenlendi

Zeytinburnu\'nda Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Düzenlendi

Zeytinburnu Bilgi Evi üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde 12. Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı'nda bir araya geldi. Programa 575 kişi katıldı, Başkan Arısoy Bilgi Evleri'nin önemine değindi ve gençlerle sohbet etti.

15.11.2024 17:00  Güncelleme: 17:12
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Zeytinburnu Bilgi Evi üyeleri, Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde 12'nci kez 'Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısında bir araya geldi.

Zeytinburnu Bilgi Evi üyeleri, rehber öğretmenler, okul müdürleri, muhtarlar ve öğretmenler olmak üzere toplam 575 kişinin katıldığı 12. Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltı programı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşti. Kahvaltı programında gençlere bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Bilgi Evleri'nin 20 yıldır öğrencilerin hizmetinde olduğunu, şimdilerde geriye dönüp bakıldığında, çok büyük mesafe alındığını, hatta Bilgi Evi'nden bir şekilde yolu geçmiş üyelerin şimdilerde Bilgi Evleri'nde öğretmenlik yaptığına dikkat çekerken, Bilgi Evleri'nin çocukların yetenekleri ortaya çıkaran çok özel ve faydalı bir kurum olduğunu sözlerine ekledi.

"Amatör gönüllülük ruhunu hiç kaybetmedik"

Belediyecilik anlamında birçok işi yaptıklarını ancak Bilgi Evi için yapılan işlerin kendileri için çok farklı bir anlam ifade ettiğini dile getiren Başkan Arısoy, "Bilgi Evleri'nde hizmette tam bir amatör gönüllülük anlayışı mevcut. Aynı zamanda büyük bir dikkat ve özenle yaptığımız, severek yaptığımız işlerden bir tanesi. Zeytinburnu'muzdaki çocuklarımızın daha iyi bir insan olmaları, ailesine, vatanına, devletine, milletine daha verimli, faydalı, hayırlı evlat olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Bilgi Evleri'nin yaptığı hizmet bizi gerçekten rahatlatan işlerden bir tanesidir" dedi.

Öte yandan, Başkan Arısoy konuşmasının ardından gençleri kahvaltı masalarında ziyaret edip kısa sohbetler gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi. Kahvaltı programı Başkan Arısoy'un gençlere hediye ettiği kitapların dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zeytinburnu'nda Geleneksel Bilge Nesil Kahvaltısı Düzenlendi - Son Dakika

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